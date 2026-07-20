Allanamiento en San Pedro por un robo en Baradero: secuestran un auto con documentación apócrifa

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Un operativo ordenado por la Justicia permitió secuestrar un Citroën C3 Aircross con numeración adulterada e imputar a un hombre por infracción al Código Penal.

20 de julio de 2026 a las 09:37 a. m.

20 de julio de 2026 a las 09:37 a. m.

Un allanamiento realizado en una vivienda de San Pedro, en el marco de la investigación por un robo agravado ocurrido en Baradero, derivó en el secuestro de un automóvil con presuntas irregularidades en su identificación y en la imputación de un vecino de esa ciudad. La causa continúa para determinar la vinculación del vehículo con el asalto.

Investigación por el robo agravado en Baradero La causa se inició tras la denuncia presentada el 15 de julio en la Estación de Policía Comunal de Baradero. Según el testimonio de la víctima, cerca de las 21:00, tres delincuentes con los rostros cubiertos irrumpieron en una vivienda del barrio Colonia Suiza mientras la familia se encontraba en el patio.

Los asaltantes amenazaron a las personas presentes con un arma de fuego y escaparon con dinero en efectivo, alhajas y un arma de fuego perteneciente a la familia.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la Sub DDI Baradero, los investigadores lograron identificar posibles sospechosos y establecer dos domicilios de interés para la pesquisa. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N.º 2 de San Nicolás autorizó la realización de dos allanamientos.

Allanamiento en San Pedro y secuestro del vehículo El primero de los procedimientos, realizado en Baradero, no arrojó resultados positivos. En cambio, durante el allanamiento efectuado en una vivienda ubicada sobre calle Maestro Reyna al 1000, en San Pedro, los efectivos secuestraron un Citroën C3 Aircross, dominio AH108WA.

De acuerdo con la información policial, el rodado presentaba las numeraciones identificatorias suprimidas. Además, tanto las chapas patente como la cédula de identificación del vehículo serían apócrifas.

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Los peritos trabajan para determinar el origen del automóvil y establecer si fue utilizado o tiene alguna relación con el robo agravado investigado.

Imputación por documentación apócrifa y continuidad de la causa La Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Baradero no dispuso medidas restrictivas de la libertad para el morador de la vivienda allanada en el marco de la investigación por el robo agravado.

No obstante, la UFI N.º 11 de San Pedro ordenó imputarlo por presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la adulteración, supresión o falsificación de los elementos identificatorios de vehículos.