San Pedro: Despliegan un operativo de emergencia en el Bajo Cementerio por las intensas lluvias

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La Municipalidad de San Pedro y organismos provinciales asisten a familias afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas.

08 de octubre de 2026 a las 01:00 p. m.

08 de octubre de 2026 a las 01:00 p. m.

Cuadrillas de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro y personal de organismos provinciales desplegaron un operativo de emergencia en la zona conocida como Bajo Cementerio, donde varias familias se vieron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas tras las intensas lluvias registradas durante las últimas horas.

Asistencia a familias afectadas por el agua El operativo se concentra en distintos puntos del Bajo Cementerio, especialmente a la altura de los postes 15, 16 y 30, donde se registraron acumulaciones de agua que afectaron a inmuebles del sector.

Los equipos de emergencia trabajan para asistir a los vecinos y reducir el impacto generado por las precipitaciones, que provocaron complicaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Defensa Civil trabaja con motobombas de gran caudal Como parte del despliegue, fueron instalados dos equipos de motobombas de gran caudal para acelerar las tareas de extracción del agua acumulada.

El trabajo conjunto entre las cuadrillas municipales y el personal provincial busca mejorar el drenaje en la zona y brindar respuesta a las familias cuyos domicilios resultaron afectados por las lluvias.

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Las tareas continuarán mientras persistan las condiciones que generaron el anegamiento y de acuerdo con las necesidades que se detecten en el lugar.

Cómo comunicarse con Defensa Civil en San Pedro Desde los organismos de respuesta ante emergencias recordaron que permanece habilitado el número telefónico 103 de Defensa Civil, destinado a recibir avisos de vecinos ante inconvenientes o situaciones de emergencia vinculadas con las condiciones climáticas.