San Pedro: Investigan la muerte de una mujer atropellada por un camión en la Ruta Provincial 191

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El siniestro ocurrió este martes por la tarde en cercanías de Villa Sarita. La víctima falleció en el lugar y la Justicia busca establecer cómo se produjo el atropello.

Un trágico siniestro vial ocurrido este martes por la tarde en la Ruta Provincial 191, en cercanías de Villa Sarita, partido de San Pedro, terminó con la muerte de una mujer que fue embestida por un camión. El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Olavarría. Tras el hecho, se desplegó un operativo policial y judicial para relevar la escena y avanzar en la investigación.

Tragedia en la Ruta 191: cómo ocurrió el siniestro vial El episodio se registró durante la tarde del martes 13 de octubre, en un sector de la Ruta Provincial 191 próximo a Villa Sarita. Por motivos que todavía no fueron establecidos, una mujer fue atropellada por un camión y perdió la vida como consecuencia del hecho.

El vehículo de carga era conducido por un hombre oriundo de Olavarría. Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del siniestro ni las circunstancias en las que la víctima quedó involucrada en el recorrido del rodado.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el atropello, cuáles fueron las circunstancias previas y si existieron factores que contribuyeron al desenlace fatal. Para ello, los investigadores trabajan en la recolección de elementos que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Policía Científica realizó peritajes en el lugar del atropello Luego del hecho, se desplegó un operativo en la zona con la participación de efectivos policiales, personal de Tránsito y especialistas de Policía Científica. Los equipos intervinientes realizaron las tareas correspondientes para documentar la escena y reunir evidencias de interés para la causa.

Los peritajes constituyen una instancia central para establecer la dinámica del siniestro. El análisis del lugar, las condiciones en las que ocurrió el hecho y los elementos que puedan incorporarse al expediente permitirán aportar información para esclarecer lo sucedido.

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Mientras se desarrollaban las actuaciones, las autoridades avanzaron con el procedimiento judicial dispuesto para este tipo de casos. No se difundieron, por el momento, mayores precisiones sobre la identidad de la mujer ni sobre eventuales testimonios que puedan contribuir a la reconstrucción del episodio.

La Justicia ordenó una autopsia para identificar a la víctima Por disposición judicial, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. El procedimiento permitirá avanzar en las tareas de identificación y aportar información médico-legal relevante para la investigación.

La Fiscalía interviniente continúa con las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el atropello y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. El resultado de las pericias y los demás elementos reunidos serán fundamentales para reconstruir el hecho.