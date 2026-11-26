Zárate: más de 300 vecinos participaron de las clases gratuitas de Tai Chi durante 2026

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Zárate

La propuesta de las Escuelas Deportivas Municipales tuvo actividades en distintas sedes del distrito y promovió la actividad física, la relajación y el bienestar integral.

Más de 300 vecinos de Zárate participaron durante 2026 de las clases gratuitas de Tai Chi impulsadas por el Municipio, en el marco de las Escuelas Deportivas Municipales. La iniciativa tuvo encuentros en diferentes puntos del distrito y cerró el año con un balance positivo, marcado por el crecimiento de la convocatoria y la participación comunitaria.

Las clases de Tai Chi convocaron a más de 300 vecinos en Zárate El ciclo estuvo coordinado por el profesor Walter Mercuri, quien acompañó a los participantes durante las distintas jornadas desarrolladas en las sedes habilitadas por el Municipio.

La propuesta tuvo como objetivo acercar una alternativa gratuita para incorporar hábitos saludables, mediante una disciplina que combina movimientos suaves y controlados, ejercicios de respiración y concentración.

El Tai Chi, de origen chino, se caracteriza por trabajar el equilibrio corporal, la movilidad y la relajación. Su práctica también contribuye a generar espacios de tranquilidad y conexión entre el cuerpo y la mente.

Al realizar un balance de la temporada, Mercuri destacó la cantidad de personas que se sumaron a la actividad y el alcance que tuvo la iniciativa en la comunidad.

"En estos tiempos tan vertiginosos y de mucho estrés, hemos llegado a mucha gente que practica Tai Chi y la respiración", expresó el profesor.

Una propuesta municipal que apuesta al bienestar y la salud Desde el área de Educación y Deporte destacaron la importancia de sostener este tipo de actividades gratuitas, que permiten que vecinos de diferentes edades puedan acceder a propuestas recreativas y deportivas.

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La secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz, valoró el crecimiento que experimentó la iniciativa y la respuesta de los participantes a lo largo del año.

"Estamos muy felices de compartir esta actividad que incluyó caminata, Tai Chi y vida en la naturaleza y que crece año a año", manifestó la funcionaria.

En ese sentido, las Escuelas Deportivas Municipales buscan ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física y generar espacios de encuentro, participación e integración para los vecinos del partido.

Las Escuelas Deportivas Municipales cerraron el ciclo 2026 El cierre de las clases de Tai Chi permitió realizar un balance de una temporada que reunió a más de 300 participantes en las distintas sedes del distrito.

La convocatoria alcanzada durante 2026 refleja el interés de la comunidad por este tipo de propuestas, que no se limitan únicamente al ejercicio físico, sino que también incorporan herramientas para mejorar la calidad de vida y afrontar situaciones cotidianas de estrés.