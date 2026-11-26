> San Pedro: retiran todas las placas de bronce del cementerio municipal por los reiterados robos

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La Municipalidad de San Pedro inició un operativo para retirar las placas de las sepulturas y bóvedas. El material quedará resguardado y podrá ser recuperado por los familiares.

El Municipio de San Pedro resolvió retirar todas las placas de bronce del cementerio municipal ante la reiteración de robos registrados durante los últimos meses. La medida, implementada por la Secretaría de Servicios Públicos, busca evitar nuevas sustracciones y preservar los elementos para que los familiares puedan recuperarlos cuando lo soliciten.

Por qué retiran las placas de bronce del cementerio de San Pedro El secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, explicó que la decisión se tomó frente a la imposibilidad económica de contratar una empresa privada para realizar tareas de vigilancia, como se había implementado en otras oportunidades.

"No es algo nuevo lo de los robos en el cementerio, en este último tiempo el robo en placas. Económicamente el municipio no tiene recursos para contratar una empresa privada como en otro momento", señaló el funcionario.

Ante la falta de presupuesto para reforzar la seguridad, el Ejecutivo municipal optó por realizar el retiro con personal propio. La intención es evitar que las piezas continúen siendo sustraídas y terminen en circuitos informales de comercialización de metales.

Devito reconoció que la medida puede generar opiniones divididas entre los vecinos, pero consideró que representa la alternativa más efectiva dentro de las posibilidades actuales del Municipio.

Cómo será el operativo para retirar las placas de las sepulturas El trabajo comprende un predio de grandes dimensiones y alrededor de 5.000 sepulturas, muchas de las cuales tienen más de una placa. Por ese motivo, las tareas se desarrollan de manera progresiva y requieren un registro detallado de cada elemento retirado.

"Tomamos la decisión de retirar nosotros mismos las placas de bronce, tomando registro fotográfico para transcribirlo y cualquier familiar que quiera le podemos entregar la placa para que se la lleven a casa. Prefiero eso antes de que roben", explicó Devito.

El operativo comenzó por las sepulturas y las piezas que se encuentran sueltas sobre el piso, mientras que posteriormente avanzarán sobre las placas colocadas en las paredes y las bóvedas, donde las tareas presentan mayores dificultades.

Cada elemento será fotografiado y registrado con el nombre y apellido correspondiente, con el propósito de garantizar su identificación y facilitar su posterior devolución.

"Tenemos cinco mil sepulturas, y hay muchas en las que hay más de una placa. Lo que está puesto en el piso normalmente está suelto, con un fondo de material o tipo piedra. Lo más complejo es lo que está en las paredes", detalló el responsable del área.

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Una vez retiradas, las placas serán trasladadas a la Secretaría de Servicios Públicos. Allí quedarán bajo resguardo y se confeccionará un listado para que los familiares interesados puedan solicitar su entrega.

Robos de bronce y dificultades para reforzar la seguridad El funcionario también se refirió a las dificultades que enfrenta el Municipio para controlar los accesos y prevenir nuevos hechos delictivos. El cementerio cuenta con tres puertas, aunque actualmente dos permanecen cerradas para reducir las posibilidades de ingreso y egreso.

"Nosotros íbamos a poner cámaras de vigilancia y controlar desde el monitoreo, pero se complicó económicamente. Tenemos personal municipal hasta las 21 en el cementerio y muchas veces se reconoce a los que están robando y se evita", indicó.

Sin embargo, reconoció que resulta complejo mantener un control permanente de todas las personas que ingresan y salen del predio. "El cementerio tiene tres puertas y nosotros cerramos dos, pero es muy difícil estar en la puerta controlando quién entra y quién sale, no podemos estar revisando a todo el mundo", agregó.

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Otro de los aspectos señalados por Devito es el destino del bronce sustraído. Según comentó, desde el Municipio mantuvieron conversaciones con los dos comerciantes de chatarra que habitualmente trabajan con ese material, quienes aseguraron que no realizan compras de placas robadas. No obstante, advirtió que eso no descarta que puedan comercializarse en otros lugares.

"La situación ahora es eminentemente de robo, ya no hay daños. Se agravó por la situación económica, pero un robo es un robo y no se puede justificar de ninguna forma", afirmó.

Finalmente, el secretario reconoció que la decisión de retirar las placas podría generar cuestionamientos, aunque sostuvo que la prioridad es evitar que sigan desapareciendo elementos que tienen un importante valor afectivo para las familias.