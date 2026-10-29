San Pedro realizó una jornada de vacunación gratuita en el Salón Dorado Municipal

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La campaña incluyó dosis contra el dengue, la gripe, la neumonía y la fiebre hemorrágica argentina, además de vacunas del calendario nacional obligatorio para niños y niñas.

El Municipio de San Pedro llevó adelante este miércoles una jornada intensiva de vacunación gratuita en el Salón Dorado Municipal, con el objetivo de ampliar la cobertura sanitaria y facilitar el acceso de los vecinos a las dosis previstas para prevenir distintas enfermedades. El operativo incluyó vacunas para diferentes grupos de la población y la actualización de esquemas infantiles.

Vacunación contra el dengue, la gripe y otras enfermedades Durante la jornada, el personal de salud aplicó vacunas contra el dengue, la gripe, la neumonía y la fiebre hemorrágica argentina, entre otras enfermedades. La propuesta estuvo orientada a reforzar las medidas de prevención y mejorar la protección de la comunidad frente a patologías estacionales e inmunoprevenibles.

Además, se trabajó en la actualización de los esquemas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, con especial atención a niños y niñas. Estas acciones buscan garantizar que los más pequeños cuenten con las dosis necesarias de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes.

La vacunación constituye una herramienta fundamental para reducir el riesgo de enfermedades prevenibles y disminuir la posibilidad de complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Cecilio Salazar supervisó el operativo sanitario La actividad contó con la presencia del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien recorrió las instalaciones del Salón Dorado Municipal junto al director de Centros de Salud, Pablo Vlaeminck.

Durante la visita, ambos funcionarios supervisaron el desarrollo de las aplicaciones y la atención brindada a los vecinos que se acercaron para recibir las vacunas o completar sus esquemas de inmunización.

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La participación de las autoridades municipales se enmarcó en las acciones impulsadas por el área de salud local para fortalecer la atención sanitaria y acompañar los operativos destinados a ampliar la cobertura de vacunación en la ciudad.

El Municipio busca ampliar el acceso a las vacunas La jornada forma parte de una estrategia territorial que apunta a acercar los servicios de salud a la población y promover el acceso libre y gratuito a las vacunas. La iniciativa también busca fortalecer la prevención de enfermedades estacionales y mejorar el seguimiento de los esquemas obligatorios durante la infancia.

A través de este tipo de operativos, el Municipio procura facilitar la inmunización de los vecinos y reforzar la importancia de mantener actualizados los calendarios de vacunación.