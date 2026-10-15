Zárate: Jóvenes del Taller de Formación Laboral visitaron la planta de Toyota Argentina

Zárate

La propuesta incluyó una capacitación sobre el ingreso al mundo laboral y permitió a los participantes aplicar herramientas vinculadas con su formación y autonomía.

Jóvenes que participan del Taller de Formación Laboral y Autonomía de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Zárate visitaron la planta de Toyota Argentina, donde participaron de una jornada de capacitación orientada al ingreso al mundo del trabajo. La actividad permitió vincular los conocimientos adquiridos en el taller con una experiencia concreta en el ámbito empresarial.

Toyota Argentina brindó una capacitación sobre el mundo laboral Durante la jornada, los jóvenes fueron recibidos por Patricia Di Renzo, jefa de Relaciones con la Comunidad de Toyota Argentina, junto con integrantes de su equipo, quienes estuvieron a cargo de la capacitación y promovieron un espacio de intercambio y aprendizaje.

La propuesta estuvo enfocada en acercar a los participantes a la dinámica de una empresa y brindarles la posibilidad de conocer de primera mano aspectos relacionados con el ámbito laboral. De esta manera, pudieron poner en práctica herramientas y conocimientos que vienen desarrollando en el Taller de Formación Laboral y Autonomía.

Formación y autonomía para acceder al empleo La visita se enmarca en el trabajo que impulsa la Dirección de Discapacidad de Zárate para acompañar a los jóvenes en su formación y fortalecer sus herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en el mundo laboral.

La experiencia permitió trasladar a un contexto real los contenidos abordados durante los encuentros del taller, generando una oportunidad de aprendizaje vinculada con los desafíos que implica incorporarse a un espacio de trabajo.

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La actividad contó con el acompañamiento de la directora de Discapacidad, Solana López Canavese, y de la docente responsable del taller, quienes participaron de la propuesta junto con los jóvenes.

Destacaron el compromiso de Toyota con la inclusión laboral Desde la Dirección de Discapacidad destacaron especialmente la predisposición de Toyota Argentina y el compromiso de su equipo de Relaciones con la Comunidad para hacer posible la jornada y contribuir al proceso de formación de los participantes.

“Es muy valioso que los jóvenes puedan llevar a una experiencia real todo lo que vienen trabajando en el taller. Agradecemos a Toyota Argentina por generar esta oportunidad y por el compromiso de su equipo”, señaló Solana López Canavese.