Zárate: Toyota Kids reunió a cerca de mil chicos para aprender seguridad vial
Alumnos de escuelas primarias participaron de actividades sobre seguridad vial, primeros auxilios y movilidad sostenible en el DAM.
Cerca de mil alumnos de escuelas primarias de Zárate participaron durante esta semana de una nueva edición de Toyota Kids, una propuesta que busca promover desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, el cuidado de los peatones y hábitos seguros de movilidad.
Toyota Kids llevó seguridad vial a las escuelas de Zárate
La jornada de cierre se realizó este viernes en el DAM de Zárate, donde los chicos recorrieron un circuito especialmente preparado para aprender, mediante juegos y actividades recreativas, el significado de las señales de tránsito y las principales normas para circular de manera segura por la vía pública.
Las mas leidas de Zárate
Zárate: en la Ruta 9 secuestraron casi 360 kilos de hojas de coca en un transporte de encomiendas
Zárate: Sebastián Bortnik dará una charla sobre crianza digital y uso de pantallas
Zárate: el Parque Urbano fue escenario de un torneo de skate con participantes de distintos puntos del país
Adultos mayores de Zárate clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata
Zárate: Comenzó la obra del Hospital Intermedio Municipal Aurelio Aleotti en Lima
La iniciativa alcanzó este año a alumnos de primer y segundo grado de escuelas públicas de la ciudad. Según explicó Ezequiel Vallejo, director de Toyota, más de 800 chicos habían participado antes de la jornada final, con una convocatoria total cercana a los mil estudiantes.
Toyota desarrolla el programa de manera ininterrumpida desde 2008, con el objetivo de generar conciencia vial y promover conductas responsables desde la infancia.
Primeros auxilios y movilidad sostenible
Además de las actividades vinculadas con las normas de tránsito, los estudiantes participaron de propuestas relacionadas con el uso de bicicletas y la movilidad sostenible. El programa municipal “Mis Escuelas” también formó parte de la jornada, con contenidos orientados a fomentar el uso responsable de este medio de transporte.
La propuesta incluyó además un espectáculo protagonizado por ciclistas, que permitió incorporar contenidos de seguridad vial a través del entretenimiento y la participación de los chicos.
Bomberos Voluntarios y Cruz Roja también acompañaron las actividades. Los bomberos exhibieron parte del equipamiento utilizado en rescates e intervenciones ante siniestros viales, mientras que los voluntarios de Cruz Roja explicaron qué elementos básicos debe contener un botiquín de primeros auxilios.
El desafío de llevar el aprendizaje a las familias
Durante el cierre estuvieron presentes el intendente Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno Marcelo Torres, la secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz, y representantes de Toyota Argentina.
Fernanda Pérez Cometto, gerenta de Relaciones con la Comunidad de Toyota, remarcó que uno de los objetivos centrales es que los conocimientos incorporados por los chicos también puedan llegar a sus hogares.
“Ellos aprenden, pero después transmiten lo aprendido en sus casas”, señaló, al destacar el rol de los niños como multiplicadores de los mensajes vinculados con la seguridad vial.
Durante la apertura, Matzkin también interactuó con los alumnos y destacó la importancia de incorporar hábitos seguros desde los primeros años. Desde el Municipio remarcaron, además, que el aprendizaje de los chicos debe estar acompañado por el ejemplo de los adultos.
De esta manera, la nueva edición de Toyota Kids cerró en Zárate con una convocatoria cercana al millar de estudiantes y con una propuesta que combinó educación vial, primeros auxilios, bicicletas y movilidad sostenible.