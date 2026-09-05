Zárate: Toyota Kids reunió a cerca de mil chicos para aprender seguridad vial

Zárate

Alumnos de escuelas primarias participaron de actividades sobre seguridad vial, primeros auxilios y movilidad sostenible en el DAM.

Cerca de mil alumnos de escuelas primarias de Zárate participaron durante esta semana de una nueva edición de Toyota Kids, una propuesta que busca promover desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, el cuidado de los peatones y hábitos seguros de movilidad.

Toyota Kids llevó seguridad vial a las escuelas de Zárate La jornada de cierre se realizó este viernes en el DAM de Zárate, donde los chicos recorrieron un circuito especialmente preparado para aprender, mediante juegos y actividades recreativas, el significado de las señales de tránsito y las principales normas para circular de manera segura por la vía pública.

La iniciativa alcanzó este año a alumnos de primer y segundo grado de escuelas públicas de la ciudad. Según explicó Ezequiel Vallejo, director de Toyota, más de 800 chicos habían participado antes de la jornada final, con una convocatoria total cercana a los mil estudiantes.

Toyota desarrolla el programa de manera ininterrumpida desde 2008, con el objetivo de generar conciencia vial y promover conductas responsables desde la infancia.

Primeros auxilios y movilidad sostenible Además de las actividades vinculadas con las normas de tránsito, los estudiantes participaron de propuestas relacionadas con el uso de bicicletas y la movilidad sostenible. El programa municipal “Mis Escuelas” también formó parte de la jornada, con contenidos orientados a fomentar el uso responsable de este medio de transporte.

La propuesta incluyó además un espectáculo protagonizado por ciclistas, que permitió incorporar contenidos de seguridad vial a través del entretenimiento y la participación de los chicos.

Bomberos Voluntarios y Cruz Roja también acompañaron las actividades. Los bomberos exhibieron parte del equipamiento utilizado en rescates e intervenciones ante siniestros viales, mientras que los voluntarios de Cruz Roja explicaron qué elementos básicos debe contener un botiquín de primeros auxilios.

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El desafío de llevar el aprendizaje a las familias Durante el cierre estuvieron presentes el intendente Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno Marcelo Torres, la secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz, y representantes de Toyota Argentina.

Fernanda Pérez Cometto, gerenta de Relaciones con la Comunidad de Toyota, remarcó que uno de los objetivos centrales es que los conocimientos incorporados por los chicos también puedan llegar a sus hogares.

“Ellos aprenden, pero después transmiten lo aprendido en sus casas”, señaló, al destacar el rol de los niños como multiplicadores de los mensajes vinculados con la seguridad vial.

Durante la apertura, Matzkin también interactuó con los alumnos y destacó la importancia de incorporar hábitos seguros desde los primeros años. Desde el Municipio remarcaron, además, que el aprendizaje de los chicos debe estar acompañado por el ejemplo de los adultos.