Adultos mayores de Zárate clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

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Zárate

Zárate sumó cuatro nuevas clasificaciones en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses y amplió su delegación para la final provincial.

La ciudad de Zárate fue sede de la última jornada regional de los Juegos Bonaerenses 2026 para Adultos Mayores, que reunió a delegaciones de distintos municipios de la Región V. Las representaciones locales tuvieron una destacada participación y consiguieron nuevas clasificaciones para disputar la tradicional final provincial en Mar del Plata.

Zárate sumó cuatro clasificados para la final de los Juegos Bonaerenses Durante la jornada desarrollada en Zárate se disputaron las últimas competencias correspondientes a la etapa regional de la Región V. Participaron representantes de Campana, Escobar, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Zárate, en distintas disciplinas destinadas a adultos mayores.

La delegación local logró avanzar en Escoba de 15, Truco Intergeneracional, Bochas Masculino y Bochas Intergeneracional, disciplinas en las que consiguió los resultados necesarios para obtener el pase a la instancia final.

Qué disciplinas disputaron los adultos mayores en Zárate La jornada incluyó una amplia variedad de propuestas deportivas y recreativas. Entre ellas estuvieron Bochas Femenino, Bochas Masculino, Bochas Intergeneracional, Escoba de 15, Truco Intergeneracional, Truco Mixto, Truco en ambas categorías, Chinchón, Lotería y Damas.

La competencia regional significó además el cierre del recorrido de la delegación zarateña, que previamente había participado en diferentes sedes de la Región V para completar las distintas instancias clasificatorias.

Más de 1.700 inscripciones en la etapa local Con estas nuevas clasificaciones, la representación de Zárate para la final provincial se amplió y quedó integrada también por participantes que ya habían conseguido su lugar en Natación Femenino, Sapo Masculino, Bonaerenses en Carrera y Coreografía.

Desde la Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección de Recreación y Esparcimiento de Adultos Mayores, destacaron el entusiasmo y la participación de los vecinos durante todo el certamen.

En ese sentido, señalaron que la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 registró más de 1.700 inscripciones de adultos mayores, una cifra que refleja el interés por las propuestas deportivas y recreativas y el valor de estos espacios para promover una vida activa, la integración y el encuentro comunitario.