Zárate: Comenzó la obra del Hospital Intermedio Municipal Aurelio Aleotti en Lima

Zárate

La obra de refuncionalización del hospital de Lima tiene un presupuesto de $3.300 millones y se ejecutará en tres etapas.

El Municipio de Zárate puso en marcha la primera etapa de la obra para transformar la unidad sanitaria Aurelio Aleotti de Lima en un hospital intermedio municipal. Los trabajos comenzaron con la demolición y adecuación del sector donde se construirá el nuevo edificio, una obra que demandará una inversión de $3.300 millones.

Comenzaron los trabajos para el nuevo hospital de Lima La primera etapa contempla la obra civil necesaria para la refuncionalización de la actual unidad sanitaria. Las tareas se iniciaron en un sector de la delegación limeña que anteriormente era utilizado como depósito.

En ese espacio se realizará un cerramiento y se demolerá parte de una estructura existente para avanzar posteriormente con la colocación de los cimientos del futuro Hospital Intermedio Municipal Aurelio Aleotti.

El proyecto contempla un edificio destinado a ampliar y mejorar las prestaciones sanitarias disponibles para los vecinos de Lima, con un esquema de atención similar al que actualmente funciona en el Hospital Favaloro.

Una inversión de $3.300 millones en tres etapas La obra fue diseñada para ejecutarse en tres etapas y cuenta con un presupuesto total de $3.300 millones. La primera fase, actualmente en marcha, corresponde a la intervención y preparación del terreno y al desarrollo de la obra civil.

El proyecto comenzó a tomar forma luego de un abordaje territorial realizado durante el año pasado por la Secretaría de Lima, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

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En ese marco se llevó adelante una encuesta destinada a conocer el impacto que tendría la ampliación de la unidad sanitaria y relevar las necesidades de la comunidad frente al proyecto de transformación del establecimiento.

El Municipio financiará la obra con fondos generados en Lima Uno de los aspectos destacados por el Ejecutivo municipal es el esquema de financiamiento. Según se informó, el 80% de la recaudación de las tasas municipales generadas por la actividad nuclear en Lima será destinado a la construcción del hospital, en el marco del convenio de tributación firmado con Nucleoeléctrica.

Actualmente, los trabajos se encuentran concentrados en la demolición del sector donde se levantará el nuevo edificio. Desde el Municipio aseguraron que la obra continuará avanzando sin interrupciones.

El intendente también cuestionó la falta de aportes económicos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, recordó que durante la campaña electoral se habían realizado anuncios vinculados con la construcción de un hospital para Lima.