Zárate: en la Ruta 9 secuestraron casi 360 kilos de hojas de coca en un transporte de encomiendas
El cargamento fue detectado durante un control sobre la Ruta Nacional 9. Las hojas de coca provenían de Orán y tenían destino bonaerense.
Un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 9 en la ciudad de Zárate permitió detectar un importante cargamento de hojas de coca que era trasladado en un transporte de encomiendas. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes secuestraron 359 kilos 840 gramos del material vegetal.
Control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 9
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo” de Gendarmería Nacional, durante un control a un vehículo perteneciente a una empresa dedicada al transporte de encomiendas.
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En el marco de la inspección, los uniformados utilizaron un escáner móvil para revisar distintos paquetes que eran trasladados en el rodado. El equipo permitió observar indicios compatibles con la presencia de una sustancia de origen vegetal en ocho bultos.
Detectaron 359 kilos de hojas de coca en ocho encomiendas
Ante la situación, y en presencia de testigos, los efectivos procedieron a abrir las encomiendas señaladas. En su interior encontraron un total de 359 kilos 840 gramos de hojas de coca en estado natural.
Según se informó, los paquetes habían sido despachados desde Orán, en la provincia de Salta, y tenían como destino final la localidad de La Noria, en la provincia de Buenos Aires.
Intervino la Justicia Federal de Campana
Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, que dispuso el secuestro del cargamento y el inicio de las actuaciones correspondientes.
La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley N.º 22.415, correspondiente al Código Aduanero. Las actuaciones permitirán determinar las circunstancias vinculadas al traslado de la mercadería y a sus responsables.