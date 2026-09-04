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Vecinos de Ramallo reclamaron información por la construcción de dos viviendas municipales

Vecinos del barrio Esperanza cuestionaron el uso de terrenos municipales para construir dos viviendas y pidieron conocer cómo fueron seleccionadas las familias beneficiarias.

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04 de septiembre de 2026 a las 12:34 p. m.
Vecinos de Ramallo reclamaron información por la construcción de dos viviendas municipales

Vecinos del barrio Esperanza de la ciudad de Ramallo mantuvieron una reunión con el intendente Mauro Poletti para plantear sus inquietudes por la construcción de dos viviendas en terrenos municipales linderos al sector. El principal reclamo estuvo relacionado con la falta de información sobre el procedimiento utilizado para definir a las familias que ocuparán esos espacios.

Reclamo por terrenos municipales en Ramallo

Durante el encuentro, los vecinos cuestionaron la decisión de avanzar con la construcción de las viviendas y solicitaron precisiones sobre el destino de los terrenos y las condiciones bajo las cuales serán entregados a las familias.

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Uno de los puntos centrales del planteo estuvo relacionado con el mecanismo jurídico para disponer de tierras que pertenecen al Municipio. Los vecinos consideraron necesario que exista información previa y que se respeten los procedimientos correspondientes para la asignación de terrenos públicos.

Poletti explicó cómo se analiza la entrega de las viviendas

Ante las consultas, Poletti explicó que inicialmente se había analizado la posibilidad de otorgar los terrenos mediante un comodato. Sin embargo, durante la reunión planteó como alternativa realizar una donación definitiva a las familias.

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Según explicó el intendente, todavía no se había elevado al Concejo Deliberante el proyecto correspondiente para definir formalmente la modalidad de entrega.

“La idea inicial era un comodato. Ahora, si ustedes dicen que queremos que sean esta familia y que no venga otra familia, en vez de un comodato se hace una donación”, señaló Poletti durante el encuentro.

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El jefe comunal sostuvo además que se trata de terrenos municipales destinados a responder a una necesidad habitacional concreta. “Hay un terreno que es municipal, hay dos familias que la están necesitando y que tienen problemas de salud y quiero darles una oportunidad”, manifestó.

Vecinos también reclamaron obras y servicios

Además de cuestionar el procedimiento para la asignación de los terrenos, los vecinos del barrio Esperanza plantearon diferentes problemas vinculados con la infraestructura del sector.

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Entre los reclamos mencionaron dificultades relacionadas con el servicio del regador, la falta de determinados servicios, las condiciones de acceso al transporte y la necesidad de avanzar con obras de asfalto y cloacas.

Durante la reunión también surgió la posibilidad de analizar otros terrenos para ubicar a las familias. No obstante, Poletti sostuvo que considera adecuado el lugar elegido y que todavía se encuentran bajo análisis las distintas alternativas respecto de la modalidad en que serán entregados los inmuebles.

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El encuentro dejó planteadas dos posiciones. Mientras los vecinos reclamaron mayor información, participación y certezas sobre el destino de las tierras municipales, desde el Ejecutivo defendieron la necesidad de avanzar con una solución habitacional para las dos familias, aunque reconocieron que el procedimiento definitivo aún debe establecerse.

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