San Nicolás: qué disciplinas disputarán los nicoleños este martes por los Juegos Bonaerenses 2026 en Mar del Plata

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San Nicolás

La delegación nicoleña, integrada por más de 200 deportistas, comenzará este martes su participación en las finales provinciales, con competencias juveniles, pruebas para adultos mayores y atletismo adaptado.

Las finales de los Juegos Bonaerenses 2026 comenzaron oficialmente este lunes 19 de octubre en Mar del Plata, donde San Nicolás participa con una delegación de más de 200 deportistas. Desde este martes 20, los representantes de la ciudad iniciarán sus competencias en distintas disciplinas, con presencia de jóvenes, adultos mayores y atletas con discapacidad.

San Nicolás inicia su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 La ceremonia de apertura se realizó este lunes en Mar del Plata y contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

La etapa final de la edición número 35 de los Juegos Bonaerenses se extenderá hasta el viernes 23 de octubre y reúne a representantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos oficiales, el certamen cuenta con más de 30.000 finalistas, luego de registrar un récord de 504.000 inscriptos durante las distintas instancias de clasificación. La competencia incluye propuestas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

Qué deportes disputarán los jóvenes de San Nicolás este martes La jornada del martes tendrá una amplia agenda para los representantes nicoleños en distintas disciplinas convencionales. Las competencias se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos de Mar del Plata, de acuerdo con el cronograma previsto para cada actividad.

Los deportistas de San Nicolás competirán en las siguientes categorías:

Acuatlón: masculino libre Sub18.

Ajedrez: femenino y masculino, con las primeras rondas.

Básquet 3x3: femenino Sub14, Sub16 y Sub17; masculino Sub14.

Free Fire: categoría única.

Futsal: femenino Sub15.

Handball: femenino Sub16.

Handball playa: masculino Sub14 y femenino Sub14, Sub16 y Sub18.

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Hockey: femenino y masculino Sub18.

Pádel: femenino Sub16 y Sub18.

Taekwondo: femenino y masculino Sub13.

Tenis: masculino Sub18.

Con esta programación, la delegación comenzará a transitar las primeras instancias de competencia, en busca de avanzar en sus respectivas disciplinas y alcanzar las etapas definitorias de los Juegos Bonaerenses.

Adultos mayores y atletismo adaptado: las otras pruebas de San Nicolás La participación de San Nicolás también incluirá actividades para adultos mayores, con una propuesta que combina disciplinas deportivas y recreativas.

Para este martes están previstas las competencias de damas, orientación, pádel, tenis de mesa A, tenis masculino, tenis femenino, pentatlón y sapo intergeneración.

Estas pruebas forman parte de las alternativas que ofrece el certamen provincial para promover la actividad física, la recreación y la participación de las personas mayores.

Por su parte, los representantes nicoleños de la categoría intelectual de atletismo para personas con discapacidad competirán en tres pruebas: lanzamiento de bala, carrera de 100 metros y salto en largo. Estas modalidades integran la programación adaptada de los Juegos, que contempla distintas categorías y posibilidades de participación.

Las finales continuarán hasta el viernes 23 de octubre, fecha prevista para el regreso de la delegación de San Nicolás. Durante los próximos días, los deportistas locales buscarán avanzar en sus respectivas competencias en una edición que reúne a miles de participantes de toda la provincia de Buenos Aires.