> San Nicolás: Ricardo Eseverri analizó los adelantos urbanos de 1880 en la Feria del Libro Rumbo

San Nicolás

El historiador nicoleño repasó las transformaciones urbanas de fines del siglo XIX y explicó cómo esos cambios dejaron su huella en el desarrollo de San Nicolás.

Ricardo Eseverri participó de la Feria del Libro Rumbo 2026 con una charla titulada “Adelantos urbanos de 1880”, en la que abordó los cambios que acompañaron el crecimiento de las ciudades hacia fines del siglo XIX. El encuentro permitió repasar procesos históricos vinculados con la infraestructura, los servicios y la evolución urbana de San Nicolás.

Ricardo Eseverri y su mirada sobre la historia de San Nicolás La actividad se realizó el jueves 1 de octubre como parte de la programación oficial de la Feria del Libro Rumbo 2026. Durante la charla, los asistentes pudieron conocer distintos aspectos del desarrollo urbano de aquella época y reflexionar sobre la influencia que esas transformaciones tuvieron en la configuración de las ciudades modernas.

La exposición también puso el foco en San Nicolás de los Arroyos, donde las últimas décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por avances en materia de infraestructura y comunicaciones. Estos procesos contribuyeron a modificar la dinámica de la ciudad y a consolidar su vinculación con otras localidades de la región.

El ferrocarril y los cambios urbanos de fines del siglo XIX Entre los antecedentes históricos que permiten comprender ese período se encuentran la inauguración de la línea ferroviaria hacia Pergamino, en 1884, y la conexión ferroviaria entre Buenos Aires y Rosario, concretada dos años después.

La expansión del ferrocarril fue uno de los factores que incidieron en la integración territorial y en el crecimiento de distintas ciudades bonaerenses. En ese contexto, el análisis de los adelantos urbanos permite reconstruir cómo las nuevas conexiones y los cambios en los servicios acompañaron la evolución de San Nicolás.

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La charla de Eseverri propuso recuperar esos acontecimientos para comprender la relación entre las transformaciones del siglo XIX y la ciudad actual, a partir de una mirada histórica sobre el desarrollo urbano local.

La investigación de Ricardo Eseverri y la memoria nicoleña Eseverri cuenta con una extensa trayectoria dedicada a investigar y divulgar la historia de San Nicolás. Entre sus principales trabajos se encuentra la obra Historia de San Nicolás de los Arroyos, publicada en varios tomos y elaborada a partir de documentos, fuentes históricas y antecedentes recopilados por otros investigadores.

Parte de esta producción también está disponible mediante publicaciones oficiales de la Municipalidad de San Nicolás. Sus investigaciones abarcan diferentes etapas del pasado local e incluyen acontecimientos relacionados con la formación de la ciudad, su organización política, el desarrollo económico y las transformaciones sociales y urbanas.