> San Pedro pone en marcha el plan de contingencia para ordenar el basural a cielo abierto

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La Justicia Federal fijó medidas para controlar los ingresos, regular la disposición de residuos y registrar a los recicladores. El Municipio asegura que ya trabaja en esa dirección.

El Municipio de San Pedro deberá avanzar desde este martes con un plan de contingencia para ordenar el basural a cielo abierto, que funciona desde hace más de 50 años en el distrito. La medida, dispuesta por la Justicia Federal, establece controles sobre el ingreso de personas, la descarga de residuos y las tareas de los recuperadores urbanos.

Qué medidas deberá implementar San Pedro en el basural La resolución judicial establece una serie de acciones destinadas a mejorar el funcionamiento del predio y establecer condiciones más ordenadas para la gestión de los residuos. Entre las principales exigencias figuran la organización de los accesos, el control de los materiales que se depositan y la implementación de un registro formal de las personas que concurren para separar y recuperar elementos reciclables.

El objetivo es contar con mayor control sobre las actividades que se desarrollan en el lugar y avanzar hacia una gestión ambiental más organizada, en un espacio que durante décadas recibió residuos sin una solución integral para su tratamiento y disposición final.

El director de Medio Ambiente de San Pedro, Gustavo Solá, sostuvo que la decisión judicial no tomó por sorpresa al Gobierno local, ya que el tema formaba parte de las prioridades del área. En declaraciones a Télam, señaló que el basural fue durante años una problemática pendiente y cuestionó que se lo utilizara como argumento en distintas campañas políticas sin asumir plenamente la responsabilidad de resolverlo.

"El camino que nos marca la Justicia, el Municipio ya lo viene transitando", expresó el funcionario, al remarcar que la intervención judicial puede contribuir a ordenar y acelerar las acciones que la comuna venía desarrollando.

El proyecto de reconversión quedó frenado por la falta de financiamiento Solá también repasó las gestiones realizadas por el Municipio junto a la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Adrián Devito, para avanzar en una transformación integral del predio. El proyecto contemplaba la construcción de una planta de separación de residuos y la búsqueda de un terreno destinado a instalar un relleno sanitario.

Según explicó, se habían realizado gestiones ante organismos nacionales y provinciales, incluida la solicitud de un predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad y la tramitación de la prefactibilidad hidráulica ante la Autoridad del Agua.

La iniciativa contaba, además, con la perspectiva de financiamiento internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, de acuerdo con el funcionario, el cambio de Gobierno nacional interrumpió los recursos previstos y dejó sin continuidad el esquema financiero que sostenía el proyecto.

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Pese a ese freno, el área de Medio Ambiente continuó trabajando en medidas para reducir la cantidad de residuos que llegan diariamente al basural. En ese sentido, Solá destacó la importancia de promover la separación en origen, con la participación de los vecinos, para disminuir el volumen de desechos que requiere disposición final.

"Si queremos resolver el basural y no tener un basural a cielo abierto, hay que disponer menos toneladas por día con la separación en origen", afirmó. Según explicó, ese cambio también permitiría incorporar trabajadores a un sistema de recuperación de materiales con mejores condiciones laborales y aprovechar los residuos como recursos reutilizables.

Qué cambiará para los vecinos y los recicladores urbanos En relación con la aplicación del plan de contingencia, el director de Medio Ambiente aclaró que las nuevas disposiciones no implicarán una modificación drástica de la dinámica cotidiana del predio. La intención es organizar los movimientos de las personas, establecer pautas claras para la descarga de residuos y brindar mayor previsibilidad a quienes utilizan el lugar.

De acuerdo con Solá, los vecinos que necesiten llevar sus desechos seguirán pudiendo hacerlo, aunque encontrarán personal encargado de indicarles dónde deben depositarlos. De esta manera, el Municipio busca mejorar el ordenamiento interno sin impedir el acceso de quienes necesitan utilizar el predio.

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La situación de los recicladores y recuperadores urbanos también forma parte de las medidas previstas. El funcionario indicó que ya existe una referencia a partir de un relevamiento anterior, que deberá actualizarse para contar con información más precisa sobre las personas que trabajan en el lugar.

Solá aseguró que el registro y el control de los accesos no tienen como finalidad obstaculizar esa actividad, sino reconocer formalmente a quienes realizan tareas de recuperación y facilitar futuras mejoras en sus condiciones de trabajo.