Baradero: Se levantó el paro de médicos pediatras del Hospital Lino Piñeiro y el Municipio analiza un aumento

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Tras una reunión con autoridades municipales, los pediatras levantaron la medida de fuerza y el Ejecutivo evalúa una actualización de los honorarios de guardia en medio de las restricciones presupuestarias.

El conflicto salarial de los médicos pediatras de la guardia del Hospital Municipal Dr. Lino Piñeiro de la ciudad de Baradero, tuvo avances luego de que se levantara el paro y el Municipio comenzara a evaluar una propuesta de recomposición de los honorarios profesionales. El secretario de Salud, Darío Puede, reconoció que el reclamo es legítimo, aunque advirtió sobre las limitaciones financieras que enfrenta la administración local.

El Municipio analiza una propuesta de aumento para los pediatras Durante la mañana de este martes, el secretario de Salud municipal mantuvo una reunión con el intendente y el secretario de Hacienda para analizar alternativas que permitan avanzar en una actualización de los valores que perciben los profesionales por las guardias pediátricas.

Según explicó Puede, el planteo de los médicos está relacionado con la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de sus honorarios frente al incremento del costo de vida. El funcionario señaló que la actualización reclamada está vinculada con la inflación y que la última referencia salarial se remonta aproximadamente a octubre del año pasado.

En ese contexto, desde el Ejecutivo confirmaron que trabajan en una propuesta concreta para acercar posiciones y responder al pedido de los profesionales. La definición dependerá del análisis de los recursos disponibles y de las posibilidades presupuestarias del Municipio.

Puede sostuvo que el reclamo merece una respuesta, aunque remarcó que la decisión debe sustentarse en las cuentas públicas. “Corresponde un aumento y es justo que se le dé, pero no depende de un parecer sino de números”, expresó.

Darío Puede advirtió sobre las dificultades presupuestarias en Salud El secretario de Salud explicó que el presupuesto municipal destinado al área sanitaria viene registrando un incremento significativo debido a la creciente demanda de atención. Sin embargo, afirmó que los recursos disponibles resultan insuficientes para responder con facilidad a todas las necesidades del sistema.

“El reclamo tiene que ver con una recomposición salarial del valor de la guardia y el Municipio ha aumentado mucho el presupuesto debido a la demanda y llegamos a esta situación que venimos advirtiendo que la sábana es corta”, manifestó el funcionario.

Puede también vinculó las dificultades financieras locales con el escenario que atraviesa el sistema sanitario argentino. Según indicó, la reducción de programas y recursos nacionales generó una mayor presión sobre las administraciones municipales, que deben absorber gastos que anteriormente contaban con otras fuentes de financiamiento.

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“No somos la excepción de la situación de crisis sanitaria que está viviendo todo el país. Hay muchos programas nacionales que se recortaron y los municipios empezaron a absorber ese gasto”, advirtió.

El funcionario explicó que el Municipio debe distribuir los fondos entre distintas obligaciones esenciales, entre ellas la compra de insumos, medicamentos y el pago de los salarios de los trabajadores de la salud. Por ese motivo, señaló que cualquier actualización de honorarios debe evaluarse en relación con el conjunto de las necesidades del área.

La guardia pediátrica continúa funcionando con normalidad En medio de las negociaciones, desde la Secretaría de Salud señalaron que la guardia pediátrica continúa funcionando con regularidad para garantizar la atención de los vecinos. La continuidad del servicio constituye uno de los puntos centrales mientras las autoridades y los profesionales buscan una salida al conflicto.

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Puede indicó que los médicos se encontraban atendiendo al momento de sus declaraciones y confirmó que el Ejecutivo seguía trabajando en una propuesta de actualización de los honorarios correspondientes a las guardias del Hospital Municipal Dr. Lino Piñeiro.

“Los profesionales están atendiendo en estos momentos, nosotros le transmitimos que estamos en una reunión para bajar una propuesta. Estamos analizando una propuesta de actualización de honorarios profesionales en cuanto a la guardia del Hospital. Lo seguimos analizando con el Departamento de Hacienda”, explicó.