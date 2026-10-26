> Basural de San Pedro: el Municipio acatará el fallo judicial y defenderá su actuación

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La Justicia Federal ordenó un plan de contingencia en 90 días y la presentación de un programa integral de residuos. La comuna cumplirá las medidas y ejercerá su defensa.

La Municipalidad de San Pedro confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por la Justicia Federal en la causa por el basural a cielo abierto de 20 hectáreas ubicado en el barrio La Tosquera. El Gobierno local deberá implementar medidas urgentes para controlar el predio y presentar un programa de gestión de residuos, aunque aclaró que la resolución no determina responsabilidades definitivas.

Qué medidas ordenó la Justicia Federal para el basural de San Pedro El fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, dictado a requerimiento del fiscal Matías Di Lello y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), establece una serie de obligaciones para la Municipalidad con el objetivo de reducir los riesgos ambientales y sanitarios asociados al funcionamiento del predio.

Entre las principales exigencias figura la implementación de un plan de contingencia dentro de un plazo de 90 días corridos. La medida contempla el cerramiento perimetral del basural y la presencia de personal municipal durante las 24 horas para prevenir el ingreso de residuos de manera clandestina.

La resolución también dispone el registro y empadronamiento de los recicladores informales que trabajan en el lugar, con el propósito de preservar su actividad. Además, exige clasificar los desechos que ingresan al predio y establecer controles formales sobre los vehículos que realizan las descargas.

Por otra parte, el Municipio deberá presentar en un plazo de 60 días el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), en el marco de la normativa ambiental vigente.

La postura del Municipio y los alcances del fallo judicial A través de un comunicado oficial, el Departamento Ejecutivo señaló que acatará las disposiciones del juzgado y cumplirá con los requerimientos establecidos dentro de los plazos fijados. Al mismo tiempo, remarcó que la medida tiene carácter estrictamente cautelar y preventivo, por lo que no implica una definición sobre el fondo de la investigación ni sobre eventuales responsabilidades.

La administración municipal también sostuvo que la clausura y la remediación definitiva de un basural a cielo abierto son procesos complejos que requieren intervenciones sostenidas en el tiempo. En ese sentido, diferenció las acciones urgentes destinadas a contener la situación de las soluciones estructurales necesarias para abordar el problema.

El Ejecutivo recordó que la gestión de los residuos forma parte de una política pública municipal respaldada por la Ordenanza N.º 6656/2024. Sin embargo, advirtió que la magnitud de la problemática y las limitaciones financieras y logísticas de la comuna hacen necesaria la participación de otros niveles del Estado.

Por ese motivo, planteó la necesidad de articular acciones con organismos provinciales y nacionales, y confirmó que trabajará junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, señalado como autoridad de aplicación.

La Municipalidad también indicó que ejercerá los derechos que le corresponden dentro del proceso judicial para presentar su defensa, sin que ello implique dejar de cumplir con las medidas ordenadas.

Qué recomendaciones hizo el Municipio a los vecinos de La Tosquera Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades locales solicitaron la colaboración de la comunidad para evitar nuevas situaciones que puedan agravar el impacto ambiental y sanitario del basural.

Entre las recomendaciones, pidieron a los vecinos no ingresar al predio ni arrojar residuos en sus inmediaciones. También insistieron en la importancia de evitar la quema de desechos, una práctica que puede generar focos de incendio y contaminación.

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El comunicado recordó además que los vecinos pueden utilizar los Puntos Verdes habilitados para disponer correctamente los residuos y colaborar con una gestión más ordenada.

Finalmente, el Gobierno local pidió reportar de inmediato cualquier foco de incendio o vuelco ilegal de basura ante la Dirección de Ambiente, con el objetivo de facilitar una respuesta rápida y prevenir nuevos episodios.