Pergamino, escenario de una experiencia que busca integrar producción agropecuaria y biodiversidad

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Economía y Agro

Más de 50 productores, técnicos e investigadores participaron de una jornada del proyecto InBioAgro en el establecimiento La Sofía, de El Socorro. La iniciativa, impulsada por CREA junto a instituciones científicas y organismos públicos, promueve nuevas estrategias de manejo.

21 de octubre de 2026 a las 02:38 p. m.

21 de octubre de 2026 a las 02:38 p. m.

El Partido de Pergamino volvió a convertirse en escenario de una experiencia vinculada con la innovación agropecuaria y el cuidado del ambiente. Este martes, el establecimiento La Sofía, ubicado en la localidad de El Socorro, recibió a más de 50 productores, profesionales e investigadores que participaron del tercer taller del proyecto InBioAgro para la región pampeana, una iniciativa que busca demostrar que la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad pueden avanzar de manera complementaria.

La actividad reunió a integrantes de grupos CREA de las regiones Este, Norte de Buenos Aires, Oeste, Oeste Arenoso, Sudeste y Sur de Santa Fe, junto con especialistas de diferentes instituciones científicas y técnicas.

Bajo el lema "Producción y conservación: una guía práctica para implementar estrategias de restauración en establecimientos agropecuarios", los participantes compartieron una jornada de trabajo que combinó el intercambio de conocimientos con la observación directa de experiencias desarrolladas en el campo.

El encuentro permitió poner en discusión uno de los grandes desafíos de la agricultura moderna: cómo sostener sistemas productivos eficientes y económicamente viables, incorporando al mismo tiempo prácticas que favorezcan la conservación de los recursos naturales.

Un campo de Pergamino como experiencia piloto

La elección del establecimiento La Sofía no fue casual. Se trata de uno de los 15 campos piloto de la ecorregión pampeana que participan del proyecto InBioAgro, donde se ponen a prueba diferentes estrategias destinadas a favorecer la biodiversidad dentro de los sistemas agropecuarios.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron distintos sectores del establecimiento para conocer las intervenciones realizadas, analizar sus resultados y debatir sobre las dificultades que aparecen al momento de trasladar estas prácticas a situaciones productivas concretas.

La propuesta no consiste en aplicar soluciones uniformes, sino en desarrollar alternativas adaptadas a las características de cada campo, teniendo en cuenta sus condiciones ambientales, sus posibilidades productivas y las restricciones que pueden presentarse.

En ese sentido, uno de los aspectos destacados del taller fue la participación conjunta de productores, asesores, investigadores y representantes de instituciones públicas y empresas privadas.

A partir de ese intercambio se busca construir conocimiento colectivo que permita definir estrategias de manejo, establecer criterios de implementación y seleccionar indicadores para evaluar los resultados a lo largo del tiempo.

El objetivo es avanzar hacia una mirada integral del establecimiento agropecuario, en la que los espacios destinados a la conservación de la naturaleza también sean considerados parte del funcionamiento del sistema productivo.

Un proyecto que reúne al sector productivo y científico

InBioAgro lleva cinco años de desarrollo y cuenta con una amplia red de instituciones que participan de sus actividades.

La iniciativa es liderada y coordinada a nivel nacional por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), en articulación con organismos científicos y académicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires, a través de sus facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales.

También cuenta con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos, BASF, la Unión Europea y la red internacional de información sobre biodiversidad GBIF, mediante su programa Biodiversity Information for Development.

En el caso de la jornada desarrollada en El Socorro, se sumó el apoyo institucional de la Municipalidad de Pergamino.

Esta articulación entre el sector privado, los organismos públicos y las instituciones científicas constituye uno de los pilares del proyecto, que procura transformar los conocimientos generados por la investigación en herramientas concretas para los productores.

La intención es que las experiencias obtenidas en los establecimientos piloto puedan servir como referencia para otros campos de la región pampeana, ampliando progresivamente la incorporación de prácticas de conservación.

Una nueva mirada sobre la naturaleza

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Uno de los conceptos que atravesó el encuentro fue la necesidad de dejar atrás la idea de que producir y conservar representan objetivos necesariamente enfrentados.

Por el contrario, los impulsores de InBioAgro plantean que una gestión adecuada de los ambientes naturales puede contribuir a construir agroecosistemas más equilibrados y sostenibles.

La conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de espacios naturales y la restauración de determinados ambientes forman parte de una estrategia que procura integrar la dimensión ambiental a las decisiones habituales de manejo agropecuario.

Sin embargo, los especialistas también reconocen que no existen respuestas únicas y que cada intervención requiere planificación, seguimiento y evaluación.

Precisamente por eso, el trabajo en los campos piloto resulta fundamental: permite observar experiencias reales, identificar aciertos y dificultades y generar recomendaciones técnicas sustentadas en información obtenida directamente en los establecimientos.

La importancia del trabajo colectivo

Michael Dover, productor de la zona e integrante del CREA Arroyo del Medio, destacó la necesidad de ampliar la mirada más allá de los límites de cada explotación agropecuaria.

"Entendimos que las soluciones a escala predial no bastan; es fundamental mirar el ecosistema en su conjunto. El principal valor de estas jornadas es aprender, intercambiar conocimiento y construir soluciones entre diferentes actores con miradas complementarias", expresó.

En la misma línea, subrayó que el desafío implica modificar la manera de interpretar la relación entre las actividades productivas y el ambiente.

"Buscamos un cambio de paradigma real respecto al rol de la naturaleza en la producción, entendiendo que el trabajo en red es lo que verdaderamente impulsa el desarrollo de nuestra región", afirmó.

Sus palabras reflejan uno de los principales objetivos de la iniciativa: promover una transformación que no dependa exclusivamente de esfuerzos individuales, sino de la cooperación entre productores, científicos, empresas e instituciones.

Un aporte a la comunidad de El Socorro

La jornada también tuvo una dimensión comunitaria. El servicio gastronómico fue organizado por la Cooperadora del Instituto Secundario de El Socorro, que aprovechó la actividad para recaudar fondos destinados a sus proyectos educativos.

De esta manera, el encuentro permitió vincular una experiencia de innovación agropecuaria con una institución educativa de la localidad, ampliando el impacto de la actividad más allá de los participantes del taller.

La experiencia desarrollada en La Sofía deja planteado un camino de trabajo que adquiere especial relevancia para una región como Pergamino, donde la actividad agropecuaria constituye uno de los principales motores económicos.

El desafío hacia adelante será transformar los aprendizajes obtenidos en estos establecimientos en prácticas que puedan extenderse a un número creciente de productores.