Súper Niño: CARBAP lamentó la quita de recursos a los caminos rurales para financiar obras hídricas

Economía y Agro

La agrupación ruralista mostró su disconformidad con la modificación de la ley bonaerense 13.010 y afirmó que en la Legislatura “cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se mostró en desacuerdo con la modificación de la ley bonaerense 13.010 que habilita desviar recursos impositivos destinados a caminos rurales para financiar obras hidráulicas en vista de la llegada del “Súper Niño”. Los ruralistas lamentan la quita de recursos a “caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”.En un comunicado, señalaron que “rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas”.

“Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”, destacaron.

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió este martes en ley un proyecto que autoriza a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de caminos rurales para realizar obras hídricas. La norma, impulsada por el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, tendrá una vigencia de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial y busca prevenir inundaciones ante el fenómeno de El Niño. Los recursos podrán destinarse a drenajes pluviales, limpieza de canales, reparación de alcantarillas, defensas hídricas y compra de equipamiento.

Responsabilidad Desde CARBAP indicaron en el texto, titulado “Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”, que “la decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible”.

Agregaron que “los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”.

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Otras fuentes Los ruralistas afirmaron que “si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”.

Y señalaron que “la aparición del fenómeno de El Niño se conoce hace más de seis meses. Las obras de prevención hay que realizarlas antes de que ocurran las catástrofes, y no mientras ocurren”.

Urgencia “Durante casi todo el año, la Legislatura bonaerense permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico”, resaltaron.