San Antonio de Areco: UNSAdA será sede de una conferencia internacional sobre aguas subterráneas e Inteligencia Artificial
La Universidad Nacional de San Antonio de Areco recibirá este viernes a Jaime Gómez Hernández, referente internacional en hidrogeología, para abordar la modelación de aguas subterráneas y el uso de Inteligencia Artificial.
La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) será sede este viernes 18 de septiembre de una conferencia internacional dedicada al estudio de las aguas subterráneas y las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial. La actividad estará a cargo de Jaime Gómez Hernández, especialista de trayectoria internacional en el campo de la hidrogeología.
Conferencia sobre modelación de aguas subterráneas en UNSAdA
El encuentro se realizará desde las 10 en el Auditorio de Rectorado de la UNSAdA, ubicado en Alvear 444, en San Antonio de Areco. La conferencia llevará como título “Modelación de aguas subterráneas: de las herramientas básicas a la Inteligencia Artificial”.
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Durante la jornada se repasarán distintos aspectos vinculados con el estudio y la representación de los sistemas de aguas subterráneas, desde las herramientas tradicionales hasta las tecnologías más recientes.
Jaime Gómez Hernández, referente internacional en hidrogeología
La exposición estará a cargo de Jaime Gómez Hernández, ingeniero civil egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, con un máster en Hidrogeología Aplicada y un doctorado en Geoestadística para la Evaluación de Recursos Naturales realizado en la Universidad de Stanford.
A lo largo de la conferencia se abordará la construcción de modelos conceptuales, la modelación del flujo de agua subterránea y el proceso de transición hacia los modelos numéricos, herramientas utilizadas para analizar y comprender el comportamiento de estos recursos.
Inteligencia Artificial aplicada al estudio del agua
Otro de los ejes centrales será la incorporación de la Inteligencia Artificial a la modelación de aguas subterráneas. En particular, se analizarán las aplicaciones de estas herramientas, junto con sus posibilidades y limitaciones en el ámbito científico y técnico.
La actividad podrá seguirse de manera presencial en el Auditorio de Rectorado y también en directo a través del sitio web de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, lo que permitirá ampliar el alcance de la propuesta académica.