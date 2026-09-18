San Antonio de Areco: UNSAdA será sede de una conferencia internacional sobre aguas subterráneas e Inteligencia Artificial

> San Antonio de Areco: UNSAdA será sede de una conferencia internacional sobre aguas subterráneas e Inteligencia Artificial

Región

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco recibirá este viernes a Jaime Gómez Hernández, referente internacional en hidrogeología, para abordar la modelación de aguas subterráneas y el uso de Inteligencia Artificial.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) será sede este viernes 18 de septiembre de una conferencia internacional dedicada al estudio de las aguas subterráneas y las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial. La actividad estará a cargo de Jaime Gómez Hernández, especialista de trayectoria internacional en el campo de la hidrogeología.

Conferencia sobre modelación de aguas subterráneas en UNSAdA El encuentro se realizará desde las 10 en el Auditorio de Rectorado de la UNSAdA, ubicado en Alvear 444, en San Antonio de Areco. La conferencia llevará como título “Modelación de aguas subterráneas: de las herramientas básicas a la Inteligencia Artificial”.

Durante la jornada se repasarán distintos aspectos vinculados con el estudio y la representación de los sistemas de aguas subterráneas, desde las herramientas tradicionales hasta las tecnologías más recientes.

Jaime Gómez Hernández, referente internacional en hidrogeología La exposición estará a cargo de Jaime Gómez Hernández, ingeniero civil egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, con un máster en Hidrogeología Aplicada y un doctorado en Geoestadística para la Evaluación de Recursos Naturales realizado en la Universidad de Stanford.

Seguí leyendo Tendencias La inteligencia artificial se quedó sin fábrica: la escasez de memoria y energía ya retrasa centros de datos y frena hasta las placas de video

A lo largo de la conferencia se abordará la construcción de modelos conceptuales, la modelación del flujo de agua subterránea y el proceso de transición hacia los modelos numéricos, herramientas utilizadas para analizar y comprender el comportamiento de estos recursos.

Inteligencia Artificial aplicada al estudio del agua Otro de los ejes centrales será la incorporación de la Inteligencia Artificial a la modelación de aguas subterráneas. En particular, se analizarán las aplicaciones de estas herramientas, junto con sus posibilidades y limitaciones en el ámbito científico y técnico.