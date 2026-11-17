Economía y Agro

Frente a condiciones ambientales cada vez más exigentes y cultivos con diferentes necesidades fisiológicas, Rizobacter presenta su Estrategia Foliar Inteligente: una propuesta que combina cuatro tecnologías de bioestimulación, nutrición y adyuvancia según el momento del cultivo.

17 de noviembre de 2026 a las 04:08 p. m.

17 de noviembre de 2026 a las 04:08 p. m.

La agricultura enfrenta escenarios cada vez más complejos. Las altas temperaturas, la baja humedad relativa, las ventanas de aplicación más ajustadas y la presencia de malezas y plagas difíciles se combinan con cultivos que atraviesan diferentes momentos de demanda fisiológica y nutricional.

Este contexto exige tomar decisiones más precisas y adoptar una mirada integral, que contemple tanto las condiciones en las que se realiza una aplicación como las necesidades del cultivo en cada etapa de su desarrollo.

Frente a este escenario, Rizobacter propone una Estrategia Foliar Inteligente, que integra cuatro tecnologías complementarias para abordar dos dimensiones fundamentales: la calidad de la aplicación y la bioestimulación y nutrición del cultivo.

El diferencial de esta estrategia no está solamente en las tecnologías que la integran, sino en cómo se combinan para responder a las necesidades específicas de cada situación productiva.

¿POR QUÉ ES UNA ESTRATEGIA INTELIGENTE? La propuesta parte de dos preguntas fundamentales: ¿en qué momento fisiológico se encuentra el cultivo? y ¿qué complejidad presenta la mezcla que se va a aplicar?

La primera determina qué tecnología de bioestimulación y nutrición utilizar, según las necesidades del cultivo durante su etapa vegetativa o reproductiva.

La segunda define qué adyuvante incorporar para favorecer la calidad de la aplicación, considerando las características y la complejidad de la mezcla.

La inteligencia de la estrategia está en integrar ambas decisiones: seleccionar la tecnología que responde a las necesidades fisiológicas del cultivo y complementarla con el adyuvante más adecuado para las características de la aplicación.

De esta manera, las tecnologías no se presentan como soluciones aisladas, sino como herramientas complementarias dentro de una misma intervención.

CUATRO TECNOLOGÍAS QUE SE COMPLEMENTAN La estrategia integra dos líneas de productos que cumplen funciones diferentes y complementarias:

Bioestimulación y Nutrición en una misma aplicación

Rizopower Z: combina bioestimulación y nutrición con el aporte de zinc con nanotecnología para acompañar el crecimiento y desarrollo del cultivo durante la etapa vegetativa.

Rizopower B: integra bioestimulación y nutrición incorporando boro con nanotenología para acompañar procesos fisiológicos vinculados con la floración, el cuaje y la construcción del rendimiento.

Calidad de aplicación Rizospray Extremo: adyuvante con propiedades antievaporantes, superhumectantes y penetrantes que contribuye a mejorar la cobertura y penetración, especialmente en mezclas simples.

Rizospray Integrum: adyuvante desarrollado para mezclas complejas, que favorece su estabilidad y homogeneidad y contribuye al desempeño de los fitosanitarios.

Seguí leyendo Economía y Agro Si hay más agua y más calor, que haya más protección

CÓMO COMBINAR LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CULTIVO A partir del momento fisiológico del cultivo y la complejidad de la mezcla, la Estrategia Foliar Inteligente propone cuatro combinaciones que permiten adaptar las tecnologías a cada situación.

1. Etapa vegetativa + mezcla simple: Rizopower Z + Rizospray Extremo

Una combinación que integra bioestimulación y nutrición con zinc para acompañar el crecimiento vegetativo, junto con una tecnología que favorece la cobertura y penetración de la aplicación. De esta manera, se busca atender las necesidades fisiológicas del cultivo y mejorar las condiciones para que los productos aplicados lleguen al objetivo.

2. Etapa vegetativa + mezcla compleja: Rizopower Z + Rizospray Integrum

En situaciones que requieren mezclas de mayor complejidad, esta combinación complementa el aporte nutricional y bioestimulante de Rizopower Z con la capacidad de Rizospray Integrum para favorecer la estabilidad y homogeneidad de la mezcla. Así, permite abordar simultáneamente las necesidades de desarrollo y metabolismo del cultivo como así también los desafíos asociados a la aplicación de diferentes tecnologías.

3. Prefloración y etapa reproductiva + mezcla simple: Rizopower B + Rizospray Extremo

Durante una etapa determinante para la construcción del rendimiento, esta combinación integra bioestimulación y nutrición con nanoboro para acompañar procesos fisiológicos vinculados con la floración y el cuaje, junto con una tecnología que contribuye a mejorar la cobertura y penetración de los productos aplicados.

4. Prefloración y etapa reproductiva + mezcla compleja: Rizopower B + Rizospray Integrum

Esta alternativa combina el acompañamiento fisiológico y nutricional del cultivo durante su etapa reproductiva con una tecnología orientada a favorecer la estabilidad y compatibilidad de mezclas complejas. De esta manera, permite integrar dos necesidades clave: acompañar los procesos vinculados con la construcción del rendimiento y contribuir a la calidad de la aplicación.

La combinación de estas tecnologías permite trabajar simultáneamente sobre cómo se aplica y sobre qué necesita el cultivo, integrando ambas dimensiones dentro de una misma estrategia.

Así, Rizobacter amplía su propuesta de soluciones foliares con un enfoque que busca hacer más eficiente cada intervención y acompañar el potencial productivo de los cultivos.

Porque frente a escenarios productivos cada vez más exigentes, la respuesta no pasa solamente por incorporar más tecnologías, sino por saber cuáles combinar, en qué momento y con qué objetivo.