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Unidos San Nicolás convoca a sumarse a su espacio de basquetbol adaptado

La propuesta funciona los martes y jueves, de 18:30 a 19:30, en Alvear 634. Está abierta a quienes quieran acercarse al deporte, tengan o no experiencia previa.

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12 de agosto de 2026 a las 07:18 p. m.
Unidos San Nicolás convoca a sumarse a su espacio de basquetbol adaptado

Unidos San Nicolás abrió una convocatoria para participar de su espacio de básquet adaptado, una propuesta deportiva que busca generar un ámbito de integración, aprendizaje y compañerismo. Los entrenamientos se realizan dos veces por semana y están destinados a quienes quieran conocer la disciplina y formar parte de un equipo.

Básquet adaptado en San Nicolás: días y horarios

La actividad se desarrolla en la sede de Unidos San Nicolás, ubicada en Alvear 634, los martes y jueves de 18:30 a 19:30. De esta manera, la institución ofrece dos jornadas semanales para quienes quieran incorporarse a la práctica del básquet adaptado.

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Desde el club remarcaron que la convocatoria está abierta a personas que ya tengan experiencia en la disciplina, pero también a quienes nunca hayan practicado básquet adaptado y quieran acercarse por primera vez. La intención es facilitar el ingreso a un espacio deportivo en el que cada participante pueda avanzar de acuerdo con sus posibilidades.

Además de la actividad física, los entrenamientos apuntan a fortalecer aspectos vinculados con el trabajo colectivo, la participación y el vínculo entre los integrantes. El deporte se plantea así como una herramienta para compartir experiencias, adquirir nuevos aprendizajes y desarrollar habilidades dentro de un equipo.

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Una propuesta deportiva abierta a nuevos participantes

Uno de los principales objetivos de la convocatoria es ampliar la participación en el básquet adaptado y acercar la disciplina a personas que tengan interés en comenzar una actividad deportiva. No es necesario contar con conocimientos previos para formar parte de los encuentros.

La propuesta permite conocer de manera progresiva las características del básquet adaptado, familiarizarse con la dinámica de los entrenamientos y compartir la experiencia con otros deportistas. El acompañamiento durante las prácticas permite que quienes se incorporan puedan conocer la actividad y adaptarse paulatinamente al funcionamiento del grupo.

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En ese sentido, desde Unidos San Nicolás invitan a quienes estén interesados a acercarse a la sede de Alvear 634 durante los días y horarios establecidos. La convocatoria busca que el deporte sea también una puerta de entrada a nuevos vínculos y experiencias compartidas.

Unidos San Nicolás y su trayectoria en el básquet adaptado

La iniciativa se suma a la trayectoria que Unidos San Nicolás mantiene dentro del deporte adaptado. La institución figura entre las entidades vinculadas a la Federación de Básquet Adaptado, que registra como sede del club la dirección de Alvear 634, en San Nicolás.

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La continuidad de este espacio representa una oportunidad para sostener y ampliar la presencia del básquet adaptado en la ciudad. A través de los entrenamientos semanales, el club procura consolidar un lugar donde el deporte pueda ser practicado desde una perspectiva inclusiva y con énfasis en la participación.

La convocatoria también apunta a que más personas conozcan las posibilidades que ofrece esta disciplina. Para quienes ya tienen contacto con el básquet adaptado, se presenta como una alternativa para continuar entrenando; para quienes todavía no lo conocen, constituye una posibilidad de acercarse por primera vez.

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Los entrenamientos se realizan los martes y jueves, de 18:30 a 19:30, en Alvear 634. La invitación permanece abierta a quienes quieran probar la disciplina, integrarse al grupo y descubrir una propuesta que combina deporte, compañerismo y participación.

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