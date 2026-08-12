> San Nicolás: La Provincia busca recuperar deudas de obras sociales y el esquema alcanza al Hospital San Felipe

San Nicolás

La Provincia lanzó un plan para que obras sociales nacionales regularicen deudas con hospitales públicos. El régimen también alcanza al Hospital San Felipe de San Nicolás.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un régimen especial para recuperar deudas que las obras sociales nacionales mantienen con hospitales públicos por prestaciones ya realizadas. La iniciativa, que busca fortalecer el financiamiento del sistema sanitario, también tiene impacto en el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde funciona el mecanismo de recupero de costos del SAMO.

La Provincia creó un plan para regularizar deudas con hospitales públicos La medida fue oficializada mediante la Resolución 103-SAMO-2026 del Consejo Provincial del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), publicada el 5 de agosto en el Boletín Oficial bonaerense. El régimen permanecerá vigente durante 45 días corridos y está destinado exclusivamente a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660.

El objetivo es permitir que estas entidades regularicen las facturas impagas por prestaciones médicas brindadas en hospitales y otros efectores públicos de la provincia, siempre que esas deudas no se encuentren judicializadas ni hayan sido derivadas a instancias de ejecución.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa responde a las dificultades surgidas tras las modificaciones implementadas en los mecanismos nacionales de recupero de costos, situación que provocó la acumulación de créditos pendientes y complicó el cobro de prestaciones ya efectuadas.

Cómo será el plan de pago para las obras sociales nacionales El nuevo esquema ofrece distintas alternativas para cancelar las obligaciones. Las obras sociales podrán optar por abonar el total de la deuda en un único pago o adherirse a planes de financiación.

La normativa contempla hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o, como segunda opción, un plan de hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4% sobre saldos. En este último caso, la reglamentación establece que al menos el 70% del monto adeudado deberá quedar cancelado durante los primeros doce meses del acuerdo.

Mientras los convenios de pago permanezcan vigentes, se suspenderá el cómputo de intereses moratorios y otros accesorios financieros sobre las deudas regularizadas. En caso de incumplimiento, la Provincia podrá declarar la caducidad del plan y avanzar con el reclamo judicial para recuperar los montos pendientes.

Los recursos recuperados ingresarán al Fondo Provincial de Salud, desde donde se financian parte de las prestaciones y el funcionamiento del sistema sanitario bonaerense.

Qué impacto puede tener la medida en el Hospital San Felipe de San Nicolás El régimen también alcanza al Hospital San Felipe de San Nicolás, uno de los principales establecimientos sanitarios provinciales del norte bonaerense. A través del SAMO, el hospital puede recuperar parte de los costos de atención cuando los pacientes cuentan con cobertura de obras sociales u otros sistemas de aseguramiento.

En años anteriores, los fondos obtenidos mediante este mecanismo fueron destinados a la incorporación de equipamiento e inversiones para fortalecer los servicios hospitalarios. Sin embargo, la resolución no determina cuánto dinero podría recuperar específicamente el Hospital San Felipe ni prevé una asignación directa para el establecimiento.

La normativa tampoco implica un desembolso del Gobierno nacional hacia la Provincia, sino que apunta a regularizar las obligaciones pendientes que mantienen las obras sociales nacionales por prestaciones ya brindadas en hospitales públicos bonaerenses.