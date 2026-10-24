San Nicolás: Crece la demanda de afiliados de PAMI en el Hospital San Felipe por la crisis de la obra social

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San Nicolás

El hospital público de San Nicolás registra más consultas, estudios y recetas de jubilados y pensionados ante las dificultades para acceder a prestaciones en clínicas y consultorios privados.

La crisis prestacional de PAMI comienza a sentirse con mayor intensidad en los hospitales públicos de la región. En San Nicolás, el Hospital San Felipe registra un incremento de la demanda de afiliados de la obra social de jubilados y pensionados, que recurren al sistema estatal ante las demoras y las restricciones en la atención privada.

El Hospital San Felipe registra más consultas de afiliados de PAMI El jefe de Cuidados Ambulatorios y Hospital de Día del Hospital San Felipe, Azdrugal Levato, confirmó el aumento de pacientes de PAMI que concurren al establecimiento sanitario para acceder a consultas médicas, estudios y recetas.

“Tiempo atrás había días en los que no había ningún paciente de PAMI; hoy eso no pasa”, señaló el profesional al describir el cambio en la demanda que recibe el hospital.

Según explicó Levato, las dificultades para conseguir turnos en clínicas privadas, las demoras y las restricciones en la atención de determinados profesionales llevan a que más afiliados recurran al sistema público.

En ese contexto, el funcionario remarcó que el hospital debe garantizar el acceso a la salud, independientemente de la cantidad de beneficiarios que tenga asignada cada prestador privado. La atención no puede interrumpirse ni rechazarse cuando los pacientes necesitan asistencia médica.

El fenómeno se suma a la presión que ya soportan los hospitales públicos, tanto por las dificultades que atraviesa la cobertura de PAMI como por la situación económica de personas que dejaron de poder afrontar los costos de una medicina prepaga.

El Colegio de Médicos bonaerense alertó por el traslado de pacientes al sistema público El incremento de la demanda coincide con un nuevo reclamo del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre el deterioro de la cobertura de PAMI y las consecuencias que generan las interrupciones de servicios para los adultos mayores.

La entidad cuestionó las suspensiones de convenios y las dificultades económicas que llevan a algunos sanatorios privados a dejar de prestar servicios. Según planteó, esas situaciones no eliminan las necesidades de atención, sino que trasladan de manera inmediata a los pacientes hacia hospitales provinciales y municipales.

El Colegio sostuvo que las guardias y las salas de internación ya funcionan bajo una fuerte presión asistencial y advirtió que el desplazamiento de pacientes agrava las dificultades de un sistema público que debe responder a una demanda creciente.

También manifestó su preocupación por el congelamiento y las demoras en los pagos de aranceles, cápitas y módulos quirúrgicos, además de las deudas acumuladas con profesionales e instituciones sanitarias.

Frente a este escenario, reclamó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud de la Nación, PAMI y las entidades prestadoras para buscar soluciones, cancelar las deudas pendientes y recomponer los aranceles. El objetivo, señaló, es garantizar una atención digna y oportuna para jubilados y pensionados.

Médicos de cabecera y odontólogos reclamaron una actualización de sus ingresos Las dificultades del sistema también quedaron expuestas en el conflicto de los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI. La semana pasada, los profesionales finalizaron un paro de 96 horas convocado por la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) para reclamar una actualización de los montos que reciben por sus prestaciones.

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De acuerdo con los valores informados durante la medida, los médicos de cabecera perciben $2.700 mensuales por cada afiliado y solicitan elevar esa suma a $4.500. En el caso de los odontólogos, el pago es de $374 por paciente y el reclamo apunta a establecer un piso de entre $1.500 y $3.000.

Los profesionales sostienen que sus ingresos reales se redujeron a la mitad desde abril y advierten sobre las dificultades para sostener la atención en esas condiciones.