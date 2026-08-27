San Nicolás: La Cooperadora del Hospital San Felipe inauguró un nuevo Buffet Saludable

San Nicolás

El nuevo espacio ofrece una alternativa de alimentación equilibrada para pacientes, familiares y trabajadores. La obra demandó fondos por $8 millones.

La Cooperadora del Hospital San Felipe inauguró un nuevo Buffet Saludable dentro del centro de salud de San Nicolás, un espacio pensado para brindar una alternativa de alimentación equilibrada, accesible y de calidad a pacientes, familiares, profesionales, trabajadores y visitantes que concurren diariamente al hospital.

Un aporte de $8 millones para el nuevo buffet La concreción del proyecto fue posible gracias a diferentes acciones impulsadas por la Cooperadora y al acompañamiento de instituciones y empresas de la ciudad. Entre los principales recursos utilizados se encuentra un aporte de $8.000.000 otorgado por Ternium, obtenido a través de un premio correspondiente a un proyecto institucional presentado por la entidad.

Ese respaldo económico permitió avanzar con una iniciativa que busca sumar un nuevo servicio dentro del Hospital San Felipe y generar un espacio destinado a quienes permanecen durante distintas horas en el centro de salud.

La Cooperadora destacó especialmente el acompañamiento recibido para poder transformar el proyecto en una realidad y continuar incorporando mejoras dentro de la institución.

La solidaridad de los vecinos también fue clave A los fondos aportados mediante el premio de Ternium se sumó lo recaudado en un té con entretenimiento realizado en la Federación de Comercio, una actividad solidaria que contó con la participación y colaboración de comerciantes, empresas y vecinos de San Nicolás.

Los recursos obtenidos a través de esta propuesta fueron destinados al proyecto del Buffet Saludable, en el marco de las distintas acciones que la Cooperadora lleva adelante para reunir fondos y colaborar con el hospital.

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Desde la entidad remarcaron que este tipo de iniciativas permiten sostener proyectos que tienen como objetivo mejorar las condiciones y los servicios disponibles para la comunidad hospitalaria.

La Cooperadora llamó a seguir acompañando al Hospital San Felipe El nuevo Buffet Saludable forma parte de las iniciativas que la Cooperadora desarrolla dentro del Hospital San Felipe con el respaldo de socios, instituciones, empresas, comercios y vecinos.

La entidad señaló que cada aporte y cada actividad solidaria contribuyen a concretar mejoras en distintos sectores del centro de salud. En este caso, el nuevo espacio busca ofrecer una opción de alimentación adecuada para quienes deben permanecer en el hospital por razones de atención, acompañamiento o trabajo.

Tras la inauguración, la Cooperadora renovó su convocatoria a la comunidad para continuar acompañando sus proyectos mediante donaciones, aportes de empresas y comercios, participación en actividades solidarias o la incorporación de nuevos socios.