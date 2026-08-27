San Nicolás: en el Concejo Deliberante hoy se votará la ordenanza para pedir la reapertura de las playas

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San Nicolás

El proyecto busca regular el uso y conservación del Eco Parque y será elevado a la Suprema Corte bonaerense para pedir la revisión de la medida que mantiene cerradas Barranquitas y El Arenal.

27 de agosto de 2026 a las 09:42 a. m.

27 de agosto de 2026 a las 09:42 a. m.

El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará este jueves el proyecto de ordenanza que establece un régimen de conservación, manejo y uso del Eco Parque, una iniciativa que el Municipio pretende utilizar como respaldo ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar la revisión de la medida cautelar que mantiene cerradas las playas Barranquitas y El Arenal desde mayo de 2023.

La ordenanza para regular el uso del Eco Parque El expediente 18538-2026 propone establecer un marco específico para las más de 2100 hectáreas que conforman el área natural, contemplando las características ambientales de cada sector y determinando las actividades que estarán permitidas y aquellas que quedarán restringidas o prohibidas.

La iniciativa alcanza distintos ambientes del Eco Parque, entre ellos bosques nativos, humedales y sectores ribereños. El objetivo planteado es compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, educativas y científicas.

El proyecto también contempla el acceso de los vecinos a las playas y otros espacios públicos, aunque bajo determinadas condiciones destinadas a preservar el entorno natural. En ese sentido, establece pautas para la circulación por los caminos habilitados, con velocidad reducida y prioridad para peatones y bicicletas.

Barranquitas y El Arenal quedan comprendidas dentro de este esquema de utilización regulada. La intención del Municipio es demostrar que el acceso público y las actividades recreativas pueden desarrollarse bajo un sistema de reglas que permita preservar los valores ambientales del área.

La aprobación de la ordenanza, sin embargo, no significaría la reapertura inmediata de las playas. La restricción vigente responde a una decisión judicial, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la que deberá resolver sobre el pedido de revisión de la medida cautelar.

El antecedente del Plan de Conservación y la participación vecinal El proyecto municipal se sustenta, entre otros antecedentes, en el Plan de Conservación del Bosque Nativo del Eco Parque San Nicolás y sus zonas lindantes, presentado ante el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Ese documento fue aprobado por el Gobierno provincial en octubre de 2025 y constituye para la administración local un elemento central para sostener ante la Justicia que existen herramientas concretas para ordenar el uso del espacio y garantizar su protección ambiental.

Antes de llegar al Concejo Deliberante, además, la propuesta atravesó una instancia de participación ciudadana. Según los datos incluidos en el expediente, durante ese proceso se recibieron 4856 opiniones, consultas y sugerencias de vecinos.

El proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de Promoción, Desarrollo Sustentable y Defensa a Usuarios y Consumidores. El dictamen fue firmado por Ariel Magariños, María Celeste López, Malena Albert, Mónica Albarranque y Lucas Lucero.

Belén Mozzicafredo, María Isabel Mancini y Mariana Aseff no acompañaron el despacho ni presentaron un dictamen alternativo en sentido contrario.

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Una vez aprobada la ordenanza, el Ejecutivo municipal prevé remitirla a la Suprema Corte bonaerense como parte de la estrategia para solicitar una nueva evaluación de la situación judicial de las playas.

Código Urbano, circulación, taxis y proyectos sobre TEA La sesión ordinaria también tendrá otros expedientes de relevancia. Entre ellos se encuentran dos proyectos del Departamento Ejecutivo que tuvieron despacho en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

El expediente 18536-2026 propone modificar la Ordenanza 9949, correspondiente al Código Urbano Ambiental, para cambiar la clasificación de la Circunscripción X, parcela 1619 A, que pasaría de C/REU a U/RSCU.

A su vez, el expediente 18537-2026 plantea establecer el sentido de circulación de distintas calles de San Nicolás y derogar la Ordenanza 10.196. La documentación de la Orden del Día no precisa cuáles serán las arterias alcanzadas ni detalla las modificaciones concretas previstas.

Durante la jornada también ingresará un pedido de los taxistas de San Nicolás para actualizar la tarifa del servicio. El expediente 18544-2026 será girado a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El documento no especifica el porcentaje de incremento solicitado ni los nuevos valores propuestos.

Por otra parte, el bloque de Fuerza Patria presentará tres iniciativas vinculadas con las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Una de ellas propone crear el programa municipal “Mi Tarjeta Azul”, destinado a brindar acceso preferencial a personas con TEA. Otra expresa el acompañamiento al proyecto nacional de identificación voluntaria denominado TEA–Tarjeta Azul.

El tercer proyecto plantea que San Nicolás adhiera a las leyes nacional 27.043 y provincial 15.035, relacionadas con el abordaje integral del trastorno del espectro autista.