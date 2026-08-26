San Nicolás: Playas Barranquitas y El Arenal, el oficialismo busca aprobar la ordenanza para pedir su reapertura

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San Nicolás

El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará este jueves el proyecto que establece un plan de manejo del Eco Parque y será elevado a la Suprema Corte bonaerense.

El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará este jueves 27 de agosto una ordenanza que busca establecer un nuevo régimen de conservación y uso del Eco Parque de la ciudad. La iniciativa incluye la recuperación de las playas Barranquitas y El Arenal, clausuradas desde 2023 por una medida judicial, y será elevada a la Suprema Corte bonaerense.

El oficialismo busca avanzar con la reapertura de las playas El bloque oficialista de Hechos intentará convertir en ordenanza el proyecto que establece un marco jurídico para la conservación, manejo, ordenamiento y uso del Eco Parque San Nicolás. La iniciativa llega al recinto con despacho favorable de la comisión de Promoción, Desarrollo Sustentable y Defensa a Usuarios y Consumidores.

El dictamen fue elaborado la semana pasada bajo la presidencia del concejal oficialista Ariel Magariños y contó con las firmas de sus compañeros de bancada María Celeste López, Malena Albert y Mónica Allbarenque.

La comisión tenía previsto reunirse nuevamente este martes para avanzar con el tratamiento, pero el encuentro finalmente no pudo realizarse por falta de quórum. Los concejales de la oposición no presentaron un despacho alternativo, por lo que el proyecto llegará a la sesión de este jueves con el dictamen favorable ya confeccionado.

Una vez aprobada, la ordenanza será remitida a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde el municipio espera que los nuevos elementos incorporados al expediente permitan revisar la medida cautelar que mantiene cerradas las playas públicas.

Santiago Passaglia se mostró optimista sobre Barranquitas y El Arenal La expectativa del Gobierno municipal está puesta en que la nueva normativa permita demostrar ante la Justicia que existe un esquema concreto para garantizar la conservación ambiental del Eco Parque y, al mismo tiempo, habilitar el uso recreativo de determinados sectores.

El intendente Santiago Passaglia había expresado públicamente su optimismo respecto del futuro de las playas durante una entrevista con EL NORTE Stream. En esa oportunidad aseguró que el municipio continuará trabajando para recuperar Barranquitas y El Arenal y adelantó que la ordenanza sería uno de los instrumentos que se utilizarían para solicitar ante la Corte una revisión de la situación.

La clausura de las playas se produjo en mayo de 2023, a partir de una decisión judicial que restringió el uso de estos espacios. Desde entonces, el municipio avanzó en distintas acciones vinculadas con la preservación del área y en la elaboración de herramientas destinadas a respaldar su pedido de reapertura.

Uno de los antecedentes centrales es el Plan de Conservación del Bosque Nativo del Eco Parque de San Nicolás y sus zonas colindantes, presentado ante el Ministerio de Ambiente bonaerense y aprobado por el Gobierno provincial en octubre de 2025.

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A esto se sumó un proceso de participación ciudadana previo a la elaboración de la ordenanza. Según los datos difundidos, se recibieron 4.856 opiniones, sugerencias y consultas de vecinos, una instancia que el municipio considera como otro elemento para respaldar la propuesta.

Qué propone la nueva ordenanza para el Eco Parque El proyecto plantea dividir el territorio del Eco Parque de acuerdo con sus características ambientales y establecer para cada sector diferentes usos permitidos y restricciones. La intención es ordenar las actividades humanas dentro de un área que supera las 2.100 hectáreas y que reúne bosques nativos, humedales y ambientes ribereños.

La propuesta apunta a preservar la biodiversidad y los recursos naturales, pero también a compatibilizar la conservación con actividades recreativas, turísticas, educativas y científicas.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento del acceso público a los espacios recreativos del Eco Parque. En ese marco, la iniciativa contempla la posibilidad de circulación por caminos habilitados, bajo determinadas condiciones ambientales y con velocidades reducidas.

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El proyecto también establece criterios para priorizar la circulación peatonal y cicloturística y plantea que el acceso a sectores como Barranquitas y El Arenal pueda desarrollarse dentro de un esquema de manejo que contemple la protección del ecosistema.

Para el oficialismo, la ordenanza representa así un nuevo paso en el intento de compatibilizar dos objetivos que durante los últimos años quedaron enfrentados: la conservación del ambiente y el derecho de los vecinos a disfrutar de uno de los principales espacios naturales de San Nicolás.