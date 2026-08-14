San Nicolás: Preocupación por cambios en PAMI, más de 1.600 afiliados fueron reasignados a una clínica en conflicto

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San Nicolás

La redistribución de cápitas de PAMI en San Nicolás trasladó más de 1.600 afiliados a la Clínica San Nicolás, que atraviesa un conflicto laboral y operativo.

Una modificación en la distribución de cápitas de PAMI entre los prestadores de San Nicolás generó inquietud entre jubilados y trabajadores de la salud. Más de 1.600 afiliados que eran atendidos en el Sanatorio de la UOM fueron reasignados a la Clínica San Nicolás, una institución que enfrenta un conflicto laboral y dificultades para garantizar algunos servicios.

Más de 1.600 cápitas dejaron el Sanatorio de la UOM La redistribución alcanzó a los tres principales prestadores de PAMI en la ciudad: el Sanatorio de la UOM, la Clínica San Nicolás y el Hospital San Felipe. Sin embargo, el mayor impacto recayó sobre el Sanatorio de la UOM, desde donde confirmaron que perdieron más de 1.600 cápitas.

Según indicaron directivos de la Fundación Nuestra Señora del Rosario, responsable del establecimiento, la mayoría de esos afiliados fueron asignados a la Clínica San Nicolás por decisión del PAMI Regional.

"Se movieron cápitas desde las tres instituciones de San Nicolás. A nosotros nos sacaron más de 1.600 y la mayoría las pasaron a Clínica San Nicolás", señalaron desde el sanatorio. Además, advirtieron que muchos pacientes llegan al centro de salud sin conocer el cambio y deben iniciar un nuevo recorrido para poder acceder a la atención.

La Clínica San Nicolás enfrenta un conflicto laboral y falta de insumos La reasignación genera preocupación porque la institución que recibió la mayor cantidad de nuevos afiliados atraviesa una situación compleja. Los trabajadores mantienen medidas de fuerza por salarios adeudados y denuncian la falta de insumos, además de dificultades para sostener con normalidad distintas prestaciones.

Desde el personal del establecimiento sostienen que las limitaciones actuales podrían afectar la capacidad para absorber el incremento de pacientes. La incertidumbre alcanza especialmente a los afiliados que requieren atención médica frecuente o tratamientos específicos.

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En tanto, desde la agencia local de PAMI aclararon que la redistribución de cápitas responde a una decisión adoptada por la estructura regional del organismo y no por la delegación de San Nicolás.

Cómo funciona el sistema de cápitas de PAMI El sistema de cápitas es el mecanismo mediante el cual PAMI asigna a cada afiliado un prestador determinado para servicios como internaciones, estudios y consultas con especialistas. Por cada jubilado registrado, la clínica o sanatorio recibe un monto fijo mensual, independientemente de la cantidad de atenciones que realice.

Este modelo busca brindar previsibilidad financiera y organizar la atención dentro de una red estable de prestadores. Sin embargo, cuando se producen cambios masivos en la distribución de afiliados, surgen interrogantes sobre la capacidad de los centros de salud para responder a una mayor demanda y garantizar la continuidad de las prestaciones.