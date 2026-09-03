> San Nicolás: Casi 9 de cada 10 casos de sífilis correspondieron a menores de 40 años

San Nicolás

Un informe del Hospital San Felipe analizó 343 diagnósticos y detectó una fuerte concentración entre adolescentes y adultos jóvenes.

03 de septiembre de 2026 a las 10:27 a. m.

03 de septiembre de 2026 a las 10:27 a. m.

Un informe epidemiológico realizado por profesionales del Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás reveló una marcada concentración de casos de sífilis entre adolescentes y adultos jóvenes. El relevamiento analizó 343 diagnósticos registrados entre enero de 2025 y junio de 2026 y determinó que el 89,5% correspondió a personas de entre 15 y 39 años.

La sífilis se concentra entre adolescentes y adultos jóvenes El estudio fue elaborado por la infectóloga Daniela Arndt y Julieta Reynoso, responsable del servicio de Epidemiología y Estadística del Hospital San Felipe, a partir de los registros incorporados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

De los 343 casos incluidos en el análisis, 341 fueron notificados por el Hospital San Felipe. Los datos muestran que la mayor cantidad de diagnósticos se produjo entre personas de 20 a 29 años.

La franja de 20 a 24 años reunió 98 casos, mientras que entre los 25 y 29 años se registraron otros 84. A su vez, hubo 50 diagnósticos entre adolescentes de 15 a 19 años.

En conjunto, las personas de 20 a 34 años concentraron 227 casos, equivalentes al 66,2% del total analizado. Además, las profesionales destacaron que la mitad de las personas diagnosticadas tenía 26 años o menos.

El comportamiento observado en San Nicolás coincide con la tendencia registrada a nivel nacional, aunque en la ciudad se verificó una proporción particularmente elevada de diagnósticos dentro de los grupos jóvenes.

El 28% de los diagnósticos se detectó durante el embarazo Otro de los aspectos destacados del relevamiento fue la cantidad de diagnósticos realizados durante los controles de embarazo. De los 343 registros, 235 correspondieron a mujeres y 107 a varones.

Según explicaron las especialistas, la diferencia puede estar relacionada, entre otros factores, con la mayor posibilidad de detectar la infección durante los controles prenatales.

En total, 96 diagnósticos se realizaron durante el embarazo, lo que representa el 28% de los casos estudiados. Dentro de ese grupo, 18 correspondieron a embarazadas menores de 20 años.

El informe también identificó un caso de sífilis congénita en un bebé de aproximadamente dos meses, situación que vuelve a poner el foco en la importancia del diagnóstico y tratamiento durante el embarazo para reducir el riesgo de transmisión al recién nacido.

Los datos locales se inscriben además en un escenario de aumento de la sífilis a nivel nacional. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, durante 2024 se notificaron 36.917 casos en el país y la tasa alcanzó alrededor de 93 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 56,1 registrados en 2019.

El Hospital San Felipe planteó reforzar la prevención y el diagnóstico La distribución de los casos tampoco mostró una caída sostenida durante los 18 meses contemplados por el estudio. Diciembre de 2025 fue el mes con mayor cantidad de registros, con 41 diagnósticos, mientras que durante 2026 marzo alcanzó el máximo mensual, con 35 casos.

En enero y agosto de 2025 se contabilizaron 33 casos en cada mes. De acuerdo con las profesionales que realizaron el análisis, la serie estudiada no permitió observar una disminución clara hacia el final del período.

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Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Entre las recomendaciones se encuentra ampliar la educación sexual y facilitar el acceso al diagnóstico en los centros de salud.

En relación con los embarazos, las especialistas remarcaron la importancia de sostener los controles prenatales, garantizar el tratamiento correspondiente y realizar el seguimiento de aquellas situaciones en las que exista riesgo de transmisión al bebé.