> San Nicolás aplica un tratamiento para preservar los árboles de Plaza Mitre

San Nicolás

El Municipio interviene árboles afectados por claveles del aire mediante endoterapia vegetal para fortalecerlos y preservar su desarrollo.

El Municipio de San Nicolás comenzó a intervenir los árboles de Plaza Mitre que presentan presencia de claveles del aire, mediante un tratamiento de endoterapia vegetal. La técnica permite aplicar productos directamente en el sistema interno de los ejemplares, con el objetivo de atender plagas y enfermedades y favorecer su fortalecimiento.

Endoterapia vegetal: cómo funciona el tratamiento de los árboles Los trabajos se realizan mediante un sistema de endoterapia vegetal, una técnica utilizada para el cuidado del arbolado urbano que consiste en introducir el producto directamente en el árbol, permitiendo que se distribuya a través de su sistema vascular.

Una vez aplicado, los componentes son transportados por la savia hacia distintas partes del ejemplar. De esta manera, el tratamiento evita la pulverización externa y permite una intervención localizada sobre cada árbol, de acuerdo con las necesidades detectadas.

Según explicó uno de los especialistas que participa del operativo, los productos utilizados combinan distintos activos destinados a abordar problemas relacionados con insectos, plagas y enfermedades, además de contribuir al fortalecimiento general de la planta.

“Nosotros inyectamos el producto en el árbol. Está compuesto por diferentes activos que permiten solucionar problemas de insectos y plagas, tratar enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico de la planta y compensar su parte hormonal”, explicó el especialista.

El tratamiento busca combatir plagas y fortalecer los ejemplares La endoterapia permite que los productos incorporados al árbol se mezclen con la savia y sean transportados internamente. El procedimiento puede utilizarse para atender diferentes problemas que afectan al arbolado, aunque su aplicación depende del diagnóstico realizado sobre cada ejemplar.

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En este caso, la intervención está dirigida principalmente a los árboles de Plaza Mitre que presentan una mayor presencia de claveles del aire. El objetivo es preservar los ejemplares y contribuir a que puedan continuar desarrollándose en buenas condiciones.

La técnica también permite realizar tratamientos específicos sobre los árboles sin recurrir a aplicaciones generalizadas sobre el espacio verde, una alternativa utilizada en diferentes ciudades para el manejo de determinadas plagas, enfermedades y deficiencias.

Plaza Mitre y el mantenimiento del arbolado urbano Plaza Mitre es uno de los espacios verdes históricos del centro de San Nicolás y constituye uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. El mantenimiento de sus árboles forma parte de las tareas que lleva adelante el Municipio sobre el arbolado urbano.

Con esta intervención, se busca actuar sobre los ejemplares afectados por los claveles del aire y preservar el patrimonio vegetal existente en uno de los espacios públicos más importantes del centro nicoleño.