San Pedro Country Music Festival tendrá presencia en el Billboard Connect 2026

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Gustavo Laurino, creador y productor del tradicional encuentro sampedrino, fue convocado para participar de una jornada que reunirá a referentes de la industria musical argentina.

El San Pedro Country Music Festival tendrá un lugar en uno de los encuentros destacados de la industria musical argentina. Su creador y productor, Gustavo Laurino, fue invitado por Billboard Argentina a participar del Billboard Connect 2026, una jornada que reunirá a más de 40 profesionales, artistas y referentes del sector el próximo 26 de noviembre en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Billboard Connect 2026 reunirá a referentes de la música argentina La convocatoria representa una oportunidad para que el festival de San Pedro forme parte de un espacio de intercambio con protagonistas de distintos ámbitos de la industria musical. El encuentro organizado por Billboard Argentina propone una agenda de actividades destinada a analizar el presente y el futuro de la música en el país.

La jornada contará con más de 40 disertantes y ofrecerá charlas, talleres y espacios de networking. La propuesta apunta a generar instancias de capacitación, compartir experiencias y promover nuevos vínculos entre productores, músicos, empresarios y otros actores vinculados al desarrollo de proyectos musicales.

En ese contexto, la participación de Laurino permitirá llevar la experiencia de una producción que, con el paso de los años, logró consolidarse como una de las principales propuestas temáticas de la región.

El crecimiento del festival de San Pedro y su proyección nacional Desde la plataforma Country2.com y la producción del San Pedro Country Music Festival destacaron la invitación como un reconocimiento al camino recorrido por el evento sampedrino y al crecimiento que experimentó desde sus primeras ediciones.

La presencia en Billboard Connect también representa una posibilidad de ampliar los vínculos institucionales y generar nuevas oportunidades para potenciar las iniciativas relacionadas con la marca del festival.

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El encuentro de San Pedro logró construir una identidad propia alrededor de la música country, convocando a artistas, músicos y público de distintos puntos del país y convirtiéndose en una referencia dentro de este género musical.

La participación en una actividad de alcance nacional permitirá, además, compartir el modelo de organización y las experiencias acumuladas durante el desarrollo de un festival que mantiene una fuerte vinculación con la identidad cultural de la ciudad.

Gabriel Grätzer y Martín Blebel también serán parte de la representación La delegación vinculada al San Pedro Country Music Festival contará también con la presencia de los músicos Gabriel Grätzer y Martín Blebel, dos figuras relacionadas con los orígenes de esta manifestación musical en la ciudad.

Ambos acompañarán la participación de Laurino y formarán parte del intercambio sobre los desafíos que implica organizar propuestas de estas características, además de analizar la evolución de la música country en la región.