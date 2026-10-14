Arrecifes inició un ciclo de educación vial en las escuelas secundarias

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La campaña municipal comenzó en la Escuela Secundaria Nº 2 y busca promover el uso del casco, la prevención de lesiones y conductas responsables en el tránsito.

Arrecifes puso en marcha un ciclo de jornadas de concientización vial destinado a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias del distrito. La iniciativa, impulsada por el Municipio, busca fortalecer la educación en seguridad vial, fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito y promover hábitos responsables para prevenir accidentes y proteger la vida.

Concientización vial para estudiantes de Arrecifes El primer encuentro se realizó en la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 “Enrique Udaondo”, donde una importante cantidad de alumnos participó de la propuesta y pudo intercambiar ideas con los coordinadores de la actividad.

El programa forma parte de una política integral de concientización vial impulsada por la gestión del intendente Fernando Bouvier. Su implementación está a cargo de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Marcelo Byrne, y de la Dirección de Tránsito, dirigida por Daniel Evangelisti.

Las jornadas están orientadas especialmente a los adolescentes que transitan los últimos años de la secundaria, una etapa clave para reforzar conocimientos sobre seguridad vial y promover decisiones responsables al circular por la vía pública.

El uso del casco, uno de los ejes de la campaña Durante la primera charla se abordaron aspectos centrales de la educación vial y la importancia de respetar las normas de tránsito. Uno de los puntos destacados fue el uso del casco en motocicletas, presentado como una herramienta fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves ante un siniestro.

Bajo el lema “El casco tiene reemplazo, tu cabeza no”, los organizadores buscaron transmitir a los estudiantes la importancia de utilizar correctamente este elemento de protección y tomar conciencia de las consecuencias que puede tener circular sin las medidas de seguridad correspondientes.

La actividad incluyó una exposición informativa y la participación de los jóvenes mediante preguntas e intercambio de opiniones. Al finalizar, también se entregaron folletos instructivos con información vinculada a las normas de tránsito y la prevención.

Las charlas continuarán en otras escuelas secundarias Desde el Municipio indicaron que las jornadas educativas seguirán durante los próximos días en distintos establecimientos secundarios de Arrecifes. La intención es ampliar el alcance de la campaña y acercar herramientas de prevención a más estudiantes del distrito.

El objetivo central es fortalecer la conciencia vial entre los jóvenes y promover conductas responsables en la vía pública, tanto entre quienes conducen vehículos como entre peatones y pasajeros.