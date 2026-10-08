> San Nicolás: Cultura, educación y solidaridad, reconocieron proyectos realizados en la Unidad 3

San Nicolás

Referentes de iniciativas vinculadas con la confección de banderas, jóvenes adultos y adaptación de obras al Braille recibieron distinciones.

08 de octubre de 2026 a las 07:22 p. m.

08 de octubre de 2026 a las 07:22 p. m.

Responsables de distintos proyectos culturales, educativos y solidarios que se desarrollan en la Unidad 3 de San Nicolás fueron reconocidos con los Pasaportes Nacionales Sanmartinianos, durante una actividad compartida con la Asociación Cultural Sanmartiniana “Coronel José Félix Bogado”.

Reconocieron proyectos culturales de la Unidad 3 de San Nicolás La distinción alcanzó a referentes de iniciativas que se llevan adelante dentro del establecimiento penitenciario y que articulan actividades culturales y educativas con organizaciones de la comunidad.

De la jornada participaron el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Diego Gumaneri, y el jefe del área de Asistencia y Tratamiento, Iván Arregui, junto con representantes de la asociación que impulsó los reconocimientos.

Entre las personas distinguidas se encuentran Fernanda Domínguez, responsable del proyecto “Banderas que Unen”, y Sonia Tolaba, encargada del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA).

El proyecto “Banderas que Unen” y “Donamos lo que Somos” Las dos iniciativas reconocidas participan en la confección de banderas que forman parte del proyecto “Donamos lo que Somos”, impulsado por la Asociación Cultural Sanmartiniana nicoleña.

De acuerdo con lo informado durante la actividad, esta propuesta tiene un amplio alcance territorial, que se extiende desde Lima, en Perú, hasta la Antártida.

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El trabajo desarrollado dentro de la Unidad 3 se integra así a una iniciativa que busca promover la participación en proyectos vinculados con la identidad, la cultura y los valores asociados a la figura del general José de San Martín.

Adaptan obras al sistema Braille en la Unidad 3 También recibió un reconocimiento Luciana Novillo, responsable del área de Cultura de la Unidad 3 de San Nicolás, desde donde se articulan diferentes propuestas junto con la Asociación Cultural Sanmartiniana.

Entre ellas se encuentra “Luz para Mercedes”, una iniciativa que contempla la adaptación de obras seleccionadas al sistema de lectoescritura Braille, con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos culturales.