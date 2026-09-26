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San Nicolás: “Brilla La Solidaria” tendrá sede alternativa en barrio Lanza si llueve

La jornada cultural y solidaria se realizará este domingo desde las 14 en San Nicolás. En caso de lluvia, se trasladará a la parroquia del barrio.

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26 de septiembre de 2026 a las 03:33 p. m.
La jornada cultural y solidaria se realizará este domingo 27 de septiembre desde las 14. Si el tiempo no permite desarrollar las actividades en la plaza de Azopardo y Viamonte, el encuentro se trasladará a la Parroquia El Señor de la Salud.
Foto: Opinando San Nicolás

La jornada cultural y solidaria “Brilla La Solidaria” se realizará este domingo 27 de septiembre desde las 14 en barrio Lanza, San Nicolás. La organización confirmó que el encuentro no se suspenderá por lluvia y que, ante condiciones climáticas adversas, las actividades se trasladarán a una sede alternativa.

Brilla La Solidaria se realizará este domingo en San Nicolás

La propuesta tendrá como escenario principal la plaza ubicada en Azopardo y Viamonte, donde se desarrollarán las actividades previstas por la organización de Peña La Solidaria.

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Sin embargo, la jornada cuenta con una alternativa para garantizar su realización en caso de que las condiciones meteorológicas impidan utilizar el espacio público.

Si llueve, el encuentro se trasladará a la Parroquia El Señor de la Salud, también ubicada en barrio Lanza. De esta manera, quienes tengan previsto participar podrán concurrir igualmente a la actividad.

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Música y danza serán parte de la jornada cultural

“Brilla La Solidaria” tendrá entrada libre y gratuita y contará con una programación artística que reunirá propuestas de música, canto y danza durante la tarde.

La grilla incluye las presentaciones de Pobladores, 6 de Marzo, Pedro Acuña y El Legado, Los Sivori, la Agrupación Coral “Cantemos” del Centro de Jubilados San Cayetano, Huella de Amor, Tinkunaku, Pregón Criollo y el Taller de Danzas “Sueños Cumplidos”.

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La propuesta busca reunir a vecinos del barrio y de distintos sectores de San Nicolás en una jornada comunitaria con actividades para toda la familia.

La Solidaria invita a colaborar con alimentos no perecederos

Además de las actividades culturales, la jornada tendrá un objetivo solidario. Quienes concurran podrán colaborar llevando un alimento no perecedero, que será recibido durante el encuentro.

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También habrá servicio de cantina a cargo de la Parroquia El Señor de la Salud, institución que funcionará como sede alternativa en caso de lluvia.

Con esta confirmación, la organización busca llevar tranquilidad a quienes planean participar de “Brilla La Solidaria”: el encuentro se mantiene para este domingo 27 de septiembre y solamente cambiará de escenario si el clima impide realizar las actividades en la plaza de Azopardo y Viamonte.

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