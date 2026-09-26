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San Pedro: Brenda Rojas ganó cuatro medallas de oro en 24 horas en los Juegos Suramericanos

La palista sampedrina tuvo una jornada histórica en Santa Fe y se consagró cuatro veces campeona en pruebas de canotaje.

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26 de septiembre de 2026 a las 03:00 p. m.
Las duplas de Brenda Rojas con Magdalena Garro y Agustín Vernice con Gonzalo Carreras ganaron el K2 500 metros femenino y masculino, respectivamente.
Foto: ole.com.ar

La deportista nacida en la ciudad de San Pedro, Brenda Rojas, protagonizó una jornada histórica en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La palista de la Escuela de Canotaje Las Canaletas consiguió cuatro medallas de oro en menos de 24 horas y completó un pleno en las pruebas disputadas en la Laguna Setúbal, consolidando otra destacada actuación internacional.

Brenda Rojas y cuatro oros en los Juegos Suramericanos

La sampedrina comenzó su cosecha de medallas doradas con las victorias en el K2 500 metros femenino, junto a Magdalena Garro, y en el K2 500 mixto, donde compartió bote con Agustín Vernice.

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Con esos resultados, Rojas ya había conseguido dos títulos en la competencia continental, pero su producción todavía tendría dos capítulos más durante la misma jornada.

Oro individual para la palista sampedrina

Al mediodía llegó una nueva consagración para Brenda Rojas, esta vez en la prueba individual de K1 500 metros. La representante de la Escuela de Canotaje Las Canaletas completó el recorrido en 1:48:66 y se quedó con el primer puesto.

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La palista argentina superó en esa definición a la brasileña Vergutz y a la uruguaya Milich, para sumar su tercera medalla dorada de la jornada y mantenerse como una de las protagonistas de la competencia.

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Brenda Rojas cerró el día con otro oro en K1 200

Por la tarde, Rojas volvió a competir y completó una jornada excepcional con el triunfo en el K1 200 metros. La definición fue extremadamente ajustada y la sampedrina se impuso por apenas tres centésimas sobre la venezolana Canache.

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A los 30 años, y con una trayectoria que incluye cinco medallas Panamericanas y tres participaciones olímpicas, Brenda Rojas volvió a dejar su marca en una competencia internacional.

La actuación en la Laguna Setúbal representa uno de los puntos más destacados de su carrera y ratifica el protagonismo de la deportista sampedrina dentro del canotaje argentino.

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