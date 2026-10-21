> San Pedro registró 1.162 denuncias por violencia de género en ocho meses

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La Subsecretaría de Políticas de Género municipal informó que recibió un promedio de casi cinco denuncias diarias entre enero y agosto. También realizó intervenciones de asistencia, acompañamiento psicológico y prevención.

21 de octubre de 2026 a las 10:15 a. m.

21 de octubre de 2026 a las 10:15 a. m.

El Municipio de San Pedro registró 1.162 denuncias vinculadas a situaciones de violencia por razones de género entre enero y agosto de este año, lo que representa un promedio de casi cinco presentaciones por día. Los datos fueron difundidos por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, que detalló las acciones de asistencia y prevención desarrolladas durante ese período.

Violencia de género en San Pedro: 1.162 denuncias y 1.000 oficios judiciales De acuerdo con el informe oficial, durante los ocho primeros meses del año ingresaron un promedio de 146 denuncias mensuales relacionadas con situaciones de violencia por razones de género. Además, el área municipal recibió 1.000 oficios judiciales en el marco del trabajo articulado con el Poder Judicial.

Estas comunicaciones estuvieron destinadas al abordaje, seguimiento y monitoreo de los distintos casos, una tarea que requiere coordinación entre las instituciones que intervienen en la protección y asistencia de las víctimas.

Las estadísticas también reflejan la demanda de atención directa. Durante el período relevado, la Oficina de Atención a las Violencias realizó 120 intervenciones de guardia y brindó acompañamiento mediante tratamientos psicológicos a 180 mujeres.

A su vez, los equipos municipales llevaron adelante 280 visitas domiciliarias para efectuar un seguimiento individualizado de las situaciones y acompañar a quienes requieren asistencia.

Asistencia social y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia En materia de asistencia social, la Subsecretaría informó que se entregaron mensualmente 294 módulos alimentarios destinados a víctimas de violencia de género. Según los datos oficiales, esta prestación registró un incremento del 14% en comparación con los registros consolidados durante 2025.

La ayuda alimentaria forma parte de las herramientas de acompañamiento que buscan atender necesidades concretas de las personas que atraviesan situaciones de violencia y requieren apoyo institucional.

El trabajo municipal también incluyó acciones preventivas en establecimientos educativos. A través del programa Comunidades sin Violencias, se dictaron charlas en 12 instituciones de la ciudad, con un alcance estimado de 450 estudiantes.

Las actividades estuvieron orientadas a promover la reflexión y la prevención de las violencias por razones de género, especialmente entre adolescentes y jóvenes, mediante espacios de información y sensibilización.

DESANDAR y los canales de atención ante situaciones de violencia Otro de los dispositivos mencionados en el informe es DESANDAR, el Área de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género que funciona en el municipio desde 2021.

Durante el período relevado, el espacio procesó 51 derivaciones para trabajar con varones. La propuesta se organizó en dos grupos de abordaje, cada uno con 20 encuentros obligatorios y un promedio de 15 participantes por espacio.

El dispositivo apunta a generar instancias de trabajo sobre las masculinidades y la igualdad de género como parte de las estrategias de prevención.

Por último, desde la Municipalidad recordaron los canales disponibles para solicitar asistencia ante situaciones de violencia por razones de género en San Pedro:

Comisaría de la Mujer y la Familia: Oliveira Cézar 220 o línea telefónica 422000.

Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad: Salta y Arnaldo, primer piso.

Línea 144: servicio nacional, gratuito y disponible las 24 horas, durante todos los días del año.