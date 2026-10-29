San Antonio de Areco: La UNSAdA realizará una nueva edición de la Expo Campo Escuela con tecnología e innovación agropecuaria

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La propuesta se desarrollará el viernes 30 y sábado 31 de octubre en San Antonio de Areco, con actividades educativas, demostraciones tecnológicas y espacios de intercambio para el sector agropecuario. La entrada será libre y gratuita.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) llevará adelante los días viernes 30 y sábado 31 de octubre una nueva edición de la Expo Campo Escuela 2026, un encuentro que reunirá a estudiantes, docentes, productores y representantes del sector agropecuario. La iniciativa busca generar espacios de formación, intercambio de conocimientos y difusión de nuevas herramientas vinculadas con la producción y la innovación tecnológica.

La Expo Campo Escuela 2026 se realizará sobre la Ruta Nacional 8 Las actividades tendrán lugar en el Campo Escuela de la UNSAdA, ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 123,5, en San Antonio de Areco. Durante las dos jornadas, el predio universitario será escenario de propuestas destinadas a vincular el ámbito académico con las necesidades y los desafíos actuales de la producción agropecuaria.

La exposición se presenta como una oportunidad para acercar a estudiantes y docentes a experiencias prácticas relacionadas con el campo, además de promover el contacto entre la universidad y los distintos actores que forman parte de la actividad productiva.

La programación incluirá espacios de intercambio entre instituciones educativas, actividades vinculadas con la innovación y demostraciones de herramientas tecnológicas aplicadas al sector. De esta manera, la universidad busca fortalecer la relación entre la formación académica, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones para los sistemas agropecuarios.

La participación será libre y gratuita durante ambas jornadas, lo que permitirá que la comunidad educativa, los productores y el público interesado puedan acercarse al predio y conocer las distintas propuestas.

Drones, educación y tecnología, entre las actividades del viernes La primera jornada se desarrollará el viernes 30 de octubre y comenzará a las 10 con una agenda que combinará actividades educativas, espacios de debate y demostraciones tecnológicas.

Entre las propuestas previstas se encuentra un concurso interuniversitario, junto con mesas de trabajo que reunirán a representantes de escuelas agrarias. Estos espacios estarán orientados al intercambio de experiencias y conocimientos entre instituciones educativas, con especial atención a la formación vinculada con el ámbito rural y la producción agropecuaria.

Además, se realizará un panel sobre tecnología y ambiente en los sistemas agropecuarios, una temática que ocupa un lugar cada vez más relevante en el análisis de los modelos productivos y en la búsqueda de alternativas para mejorar la eficiencia de las actividades del campo.

La jornada también contará con una demostración de vuelo de drones, una de las propuestas que permitirá mostrar aplicaciones de estas herramientas en el ámbito agropecuario. La incorporación de tecnología digital y dispositivos de precisión forma parte de las transformaciones que atraviesa el sector, tanto para el seguimiento de los cultivos como para distintas tareas de planificación y manejo de los establecimientos rurales.

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El programa del viernes se completará con actividades musicales, que aportarán un espacio de encuentro y recreación dentro de la exposición.

Innovación ganadera y encuentro de graduados en la segunda jornada El sábado 31 de octubre, la Expo Campo Escuela continuará con una programación centrada en la producción ganadera y el vínculo entre la universidad y quienes pasaron por sus aulas.

Durante esa jornada se realizará un encuentro de graduados de la UNSAdA, una instancia pensada para reunir a profesionales vinculados con la institución y favorecer el intercambio de experiencias relacionadas con sus trayectorias académicas y laborales.

También tendrá lugar un panel dedicado a la innovación y la eficiencia en la producción ganadera. La actividad pondrá el foco en dos cuestiones centrales para el desarrollo de los sistemas productivos: la incorporación de nuevas herramientas y la mejora de los procesos para alcanzar resultados más eficientes.

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La ganadería, al igual que otras actividades agropecuarias, enfrenta desafíos vinculados con la productividad, la gestión de los recursos y la adaptación a nuevas tecnologías. En ese contexto, los espacios de análisis y capacitación permiten compartir experiencias y debatir alternativas para responder a las demandas actuales del sector.

La programación del sábado finalizará a las 14, mientras que la entrada será libre y gratuita durante todo el encuentro.