San Antonio de Areco: El Jardín El Duende Azul recibió una distinción en la Feria Nacional de Ciencias

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El proyecto de la docente Brenda Smarke fue reconocido en Jujuy por su propuesta de retratos de personas importantes del pueblo. Las familias también tuvieron un gesto especial.

El Jardín Municipal El Duende Azul, de San Antonio de Areco, obtuvo una mención destacada en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, realizada en San Salvador de Jujuy. La distinción fue para un proyecto que combinó la expresión artística de los niños con el reconocimiento de las personas significativas de su comunidad.

El proyecto educativo que llevó a El Duende Azul a la instancia nacional La propuesta, titulada “Creación de una galería de retratos sobre personas importantes de nuestro pueblo”, fue impulsada por la docente Brenda Smarke y permitió que los chicos exploraran su entorno a través del dibujo y la expresión artística.

El trabajo llegó a la instancia nacional después de un proceso de preparación pedagógica que incluyó la adaptación de los materiales y la presentación del proyecto ante las evaluadoras.

Sin embargo, el objetivo de la iniciativa iba más allá de la producción artística. Los retratos representaron la mirada de los niños sobre aquellas personas que consideran importantes en sus vidas y en San Antonio de Areco.

Ese componente afectivo también despertó la emoción de quienes visitaron el espacio de exposición, incluidas las evaluadoras, que pudieron conocer el sentido de una propuesta centrada en los vínculos y la identidad comunitaria.

Una actividad artística con chicos de Jujuy Durante su participación en la feria, Smarke también formó parte de Jardines en Acción, un programa incorporado este año a las instancias nacionales que busca promover el intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes y niños de distintas comunidades.

En ese marco, la maestra realizó una actividad con 23 chicos de entre 2 y 5 años. La consigna consistió en retratar a una persona importante para cada uno, utilizando carbonilla, una de las técnicas que habían trabajado en El Duende Azul.

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Al finalizar, los pequeños se llevaron sus dibujos para conformar una galería de retratos en su propia sala, replicando la experiencia desarrollada por el jardín de San Antonio de Areco.

La actividad permitió compartir una propuesta educativa con otra comunidad y mostrar cómo las expresiones artísticas pueden convertirse en herramientas para trabajar los afectos, los vínculos y el reconocimiento del entorno desde los primeros años de escolaridad.

El gesto de las familias que emocionó a la docente Uno de los momentos más significativos de la experiencia estuvo relacionado con el acompañamiento de las familias de la sala. Según contó Brenda Smarke, los padres decidieron regalarle los pasajes de avión para que pudiera viajar a Jujuy y participar de la feria.

En un principio, la docente tenía previsto trasladarse en colectivo junto con la delegación bonaerense. Sin embargo, las familias quisieron reconocer su dedicación con un gesto que le permitió realizar el viaje en avión. Además, dos familias viajaron con sus hijos para acompañarla y compartir la experiencia.

Para la docente, ese respaldo tuvo un valor especial y se convirtió en una muestra de reconocimiento al trabajo realizado junto a los niños.