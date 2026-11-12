> San Nicolás: el Concejo Deliberante debate la Fiscal y Tarifaria 2027 con posturas enfrentadas

San Nicolás

La iniciativa del Ejecutivo llega al recinto con un despacho de mayoría favorable y otro de minoría que propone rechazarla. También ingresan proyectos sobre presupuestos, servicios municipales y educación.

El Concejo Deliberante de San Nicolás desarrolla este jueves una sesión ordinaria que tiene como principal tema el tratamiento de la ordenanza preparatoria de la Fiscal y Tarifaria 2027. El expediente llega al recinto con dos dictámenes contrapuestos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que su aprobación inicial dependerá de la votación de los concejales.

La Fiscal y Tarifaria 2027, eje central de la sesión El expediente 18595 concentra la atención del debate legislativo. Por un lado, el despacho de mayoría recomienda aprobar la ordenanza preparatoria impulsada por el Departamento Ejecutivo, mientras que el dictamen de minoría plantea su rechazo. La diferencia de criterios deberá resolverse durante la sesión.

En esta instancia no se define todavía la aprobación definitiva de la normativa que regirá los tributos municipales durante 2027. Se trata de un paso previo del procedimiento legislativo que establece que, una vez obtenida la aprobación del Concejo Deliberante, el proyecto deberá ser tratado por una asamblea integrada por concejales y mayores contribuyentes.

La Ordenanza Fiscal y Tarifaria establece las disposiciones que regulan los impuestos, tasas y demás tributos municipales, además de las condiciones y valores que se aplicarán durante el próximo ejercicio. Por ese motivo, su tratamiento constituye uno de los debates económicos más importantes del calendario legislativo local.

Presupuestos y proyectos sobre servicios municipales Otro de los asuntos relevantes del orden del día es el ingreso del expediente 18632, mediante el cual el Departamento Ejecutivo eleva el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 2027. La presentación comprende a la Municipalidad, el Ente de Aguas San Nicolás y Descubrí San Nicolás S.A.P.E.M.

La incorporación de estos organismos forma parte de la planificación económica del próximo ejercicio, aunque el ingreso del expediente representa el inicio de su análisis legislativo y no implica que las previsiones presupuestarias hayan sido aprobadas.

También se incorporan iniciativas vinculadas con la prestación de servicios públicos. A través del expediente 18626, el Ejecutivo solicita autorización para realizar un llamado a licitación pública destinado a contratar el servicio de barrido y limpieza de calles.

En tanto, el expediente 18627 propone autorizar la contratación de Aprendamos un Oficio para la prestación del servicio de estacionamiento medido hasta el 31 de diciembre de 2027.

La agenda incluye, además, proyectos relacionados con la administración de bienes municipales y obligaciones tributarias. Entre ellos figuran autorizaciones para enajenar una retroexcavadora y un inmueble, propuestas de condonación de deudas por tributos municipales prescriptos al cierre del ejercicio fiscal 2025 y otras iniciativas destinadas a cancelar obligaciones de contribuyentes incluidos en un anexo.

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Por otra parte, se incorporan convenios con los clubes Lawn Tennis, Belgrano, Somisa, La Emilia, Regatas, Golf Club y Automóvil Club. Los acuerdos contemplan beneficios vinculados con condonaciones y exenciones de deudas municipales a cambio de becas.

Educación, seguridad y un reclamo vecinal de La Emilia Entre los proyectos presentados por los bloques políticos aparecen distintas iniciativas relacionadas con la seguridad en los establecimientos educativos y la prevención de situaciones de violencia.

La Libertad Avanza impulsa la instalación de cámaras de monitoreo en los accesos a escuelas públicas del partido y presentó una iniciativa para expresar su repudio a los episodios de violencia registrados en instituciones educativas.

Por su parte, Fuerza Patria propone realizar una jornada de prevención del acoso escolar y el ciberacoso, elaborar una guía sobre ciberbullying y avanzar con un programa de educación vial.

En el temario también figura una resolución de La Libertad Avanza para manifestar el repudio al ataque perpetrado contra mujeres trans y trabajadoras sexuales en los bosques de Palermo.

Finalmente, entre las notas recibidas por el cuerpo legislativo se encuentra una presentación de vecinos de La Emilia. A través de la nota 43/26, los habitantes de esa localidad solicitan revisar la ubicación de una subestación eléctrica de EDEN instalada en el monte.