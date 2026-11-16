San Nicolás

El equipo nicoleño se impuso por 96 a 92 en La Ribera, después de igualar en 79 durante el tiempo regular. Con esta victoria, sumó su sexto triunfo en ocho presentaciones y sigue entre los protagonistas de la Conferencia Sur.

Regatas de San Nicolás consiguió una importante victoria como local frente a Ciclista Juninense por 96 a 92, en un encuentro que necesitó de cinco minutos adicionales para encontrar un ganador. El conjunto dirigido por Pablo Dastugue mostró carácter en los momentos decisivos y celebró ante su gente para mantenerse en los primeros puestos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Regatas encontró la reacción para llevar el partido al suplementario El encuentro disputado en el estadio La Ribera tuvo un desarrollo muy equilibrado, con pasajes favorables para ambos equipos y cambios constantes en el marcador. Regatas comenzó mejor, con un buen protagonismo ofensivo de Acosta, que le permitió tomar una primera ventaja de 14 a 8.

Sin embargo, Ciclista respondió rápidamente con un parcial de 10-0, impulsado por las conversiones de Lombardi y Henríquez, además de la conducción de Barrales. El equipo nicoleño logró recuperarse antes del cierre del primer cuarto y ambos conjuntos terminaron igualados en 18.

En el segundo período, el Náutico volvió a mostrar su mejor versión. Con buenos ingresos de Manzano y Báez, consiguió establecer una racha de 13 puntos consecutivos y alcanzó una diferencia de nueve unidades, con un marcador de 27 a 18, su máxima ventaja de la noche hasta ese momento.

También comenzaron a llegar las primeras conversiones de Elías Cave, quien hacía su presentación con la camiseta de Regatas y rápidamente se convirtió en una alternativa importante en ataque.

No obstante, el conjunto local perdió concentración en los minutos finales del primer tiempo. Varias pérdidas de pelota le permitieron a Ciclista recuperar terreno y cerrar el segundo cuarto con un parcial de 9-0. De esa manera, los visitantes se fueron al descanso largo arriba por 45 a 42.

Walton y Cave fueron claves en una noche de mucha paridad La segunda mitad mantuvo la misma tónica. Ninguno de los dos equipos consiguió establecer un dominio sostenido y las diferencias fueron siempre reducidas. A mitad del tercer cuarto, el marcador estaba igualado en 54, mientras que Regatas volvió a adelantarse con aportes de Manzano y Acosta.

Sin embargo, las dificultades para cuidar la pelota volvieron a complicar al local. Las pérdidas se acumularon y Ciclista aprovechó esas situaciones para llegar al último descanso con el resultado nuevamente empatado en 60.

En el cuarto período, el conjunto nicoleño atravesó uno de sus momentos más complicados. La visita encontró espacios para lastimar desde el perímetro y parecía tener mejores argumentos para quedarse con el triunfo.

En ese contexto aparecieron Maurice Walton y Elías Cave, dos de los principales protagonistas de la ofensiva regatense. El estadounidense Walton terminó como máximo anotador del equipo con 26 puntos, mientras que Cave tuvo un debut destacado, con 17 unidades y siete rebotes.

También fue importante el aporte de Rossi en el tramo decisivo, cuando Regatas consiguió despegarse por 79 a 73 a falta de aproximadamente dos minutos para el cierre.

Pero el partido todavía tenía reservado otro capítulo. Algunas pérdidas y conversiones fallidas desde la línea de libres le dieron vida a Ciclista, que encontró respuestas con lanzamientos externos y logró igualar el marcador en 79. Incluso tuvo la última posesión para ganar el encuentro, pero Henríquez no pudo convertir y el partido se extendió al suplementario.

El Náutico lo resolvió en el suplementario y sigue arriba En los cinco minutos adicionales, Ciclista comenzó mejor y llegó a ponerse en ventaja con cinco puntos consecutivos de Henríquez. El conjunto juninense afrontó ese tramo con varias bajas, condicionado por las lesiones y las salidas por acumulación de faltas de algunos de sus principales jugadores.

Regatas necesitaba recuperar el control y encontró respuestas en momentos determinantes. Un triple de Acosta, que permitió establecer el 88 a 88, fue una de las conversiones más importantes de la prórroga.

Después llegaron las anotaciones de Walton y Ferreyra, que mantuvieron al equipo nicoleño en partido y le permitieron llegar a los últimos segundos con posibilidades concretas de quedarse con la victoria.

La definición llegó a ocho segundos del cierre, cuando Manzano convirtió dos tiros libres fundamentales para establecer la diferencia definitiva. Así, Regatas terminó celebrando por 96 a 92 en un partido exigente, que pudo resolver después de mucho esfuerzo.

Con este resultado, el Náutico alcanzó su sexta victoria en ocho presentaciones y se mantiene en los principales puestos de la Conferencia Sur. En la próxima fecha tendrá otro compromiso exigente: el jueves, desde las 21:00, visitará a River Plate en la Ciudad de Buenos Aires.