San Nicolás: conducía con 5,89 gramos de alcohol en sangre, chocó contra una camioneta y terminó detenido

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San Nicolás

El conductor, de 48 años, circulaba en un Ford Ka cuando protagonizó una colisión con una Toyota Hilux en la esquina de Morteo y Pringles. El test de alcoholemia arrojó un resultado extremadamente elevado.

Un hombre de 48 años fue detenido por personal de la Policía Local luego de protagonizar un choque mientras conducía un automóvil Ford Ka con un nivel de alcohol en sangre de 5,89 gramos por litro. El episodio ocurrió en la intersección de Morteo y Pringles, de la ciudad de San Nicolás, donde el vehículo colisionó contra una camioneta Toyota Hilux. El conductor se mostró hostil ante los efectivos que intervinieron en el procedimiento.

Un choque en la intersección de Morteo y Pringles El hecho se registró durante las primeras horas de este martes, cuando efectivos de la Policía Local intervinieron a raíz de una colisión entre un automóvil Ford Ka y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con la información policial, el vehículo de menor porte era conducido por un hombre de 48 años, quien terminó involucrado en el siniestro vial luego de impactar contra la camioneta en la mencionada intersección.

Al momento de ser identificado por los uniformados, el automovilista adoptó una actitud hostil y se mostró agresivo ante el personal policial. Esta situación motivó que los efectivos avanzaran con las actuaciones correspondientes y lo trasladaran a la dependencia policial.

Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux, de 47 años, no sufrió lesiones como consecuencia del impacto. La camioneta presentó daños materiales de menor consideración, por lo que el episodio no dejó personas heridas.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 5,89 gr/l Una vez en sede policial, se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito municipal para realizarle al conductor del Ford Ka el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado sorprendió por su magnitud: el dispositivo registró 5,89 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente elevada que, según trascendió, se encuentra entre los registros más altos detectados en controles de este tipo en el país.

El valor representa un nivel de intoxicación alcohólica de extrema gravedad y constituye un riesgo muy importante para la seguridad vial. La capacidad de reacción, la coordinación motriz, la percepción de las distancias y la toma de decisiones pueden verse severamente afectadas por el consumo de alcohol.

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La situación adquiere mayor relevancia porque el hombre no solamente circulaba bajo los efectos del alcohol, sino que terminó protagonizando una colisión en la intersección de Morteo y Pringles, con otro vehículo involucrado.

Además, durante el procedimiento se constató que el conductor tenía la licencia de conducir vencida y que circulaba sin la documentación correspondiente del automóvil.

El Ford Ka fue secuestrado y tomó intervención la Justicia. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el Ford Ka fue remitido al corralón municipal. El secuestro del rodado se dispuso tanto por el resultado positivo del test de alcoholemia como por la falta de documentación y la licencia de conducir vencida.

En el plano judicial, tomaron intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 y el Juzgado de Faltas, organismos que dispusieron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó encuadrada bajo las figuras de infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y resistencia a la autoridad, a partir de las circunstancias registradas durante el procedimiento policial.