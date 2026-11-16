San Nicolás: un joven de 21 años ingresó al hospital con heridas de arma blanca

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San Nicolás

El paciente presentaba lesiones en la zona frontal, un brazo y la mano izquierda. Fue asistido por los profesionales médicos, se encuentra fuera de peligro y no aportó información sobre las circunstancias de la agresión.

16 de noviembre de 2026 a las 11:56 a. m.

16 de noviembre de 2026 a las 11:56 a. m.

Un joven de 21 años ingresó durante la jornada del domingo a un hospital de San Nicolás con distintas heridas provocadas por un arma blanca. El personal médico constató lesiones en la zona frontal, uno de sus brazos y la mano izquierda. Las heridas fueron consideradas leves y el paciente se encuentra fuera de peligro.

Un joven de 21 años fue hospitalizado con heridas de arma blanca en San Nicolás El hecho tomó conocimiento de la Comisaría Tercera, cuyos efectivos fueron informados sobre el ingreso del joven al centro de salud local. De acuerdo con los datos conocidos, el paciente presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo, compatibles con una agresión con un elemento cortante.

Las heridas estaban localizadas en la zona frontal, un brazo y la mano izquierda. Luego de recibir asistencia médica, los profesionales determinaron que se trataba de lesiones de carácter leve, por lo que no presentaba riesgo de vida.

El episodio generó la intervención policial para establecer cómo se produjeron las lesiones y determinar si existió la participación de otra persona en el ataque.

Al ser entrevistado por los efectivos policiales, el joven, de 21 años y domiciliado en Pastor Omar de Felipe al 400, se negó a declarar sobre lo sucedido. Al ser entrevistado por los efectivos policiales, el joven, de 21 años y domiciliado en Pastor Omar de Felipe al 400, se negó a declarar sobre lo sucedido.

La falta de información aportada por el paciente impidió, al menos en esta primera instancia, avanzar sobre algunos aspectos centrales de la investigación. En particular, no se pudieron establecer las circunstancias en las que resultó herido ni el lugar exacto donde habría ocurrido la agresión.

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Tampoco trascendieron datos que permitan identificar a una eventual persona involucrada. Por el momento, la investigación deberá avanzar con los elementos reunidos por la Policía y las actuaciones correspondientes.

La UFI N.º 15 investiga el episodio como lesiones leves. En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15, que se encontraba de turno al momento de conocerse el hecho.

La fiscalía dispuso la realización de las actuaciones de rigor y la investigación quedó caratulada como «Lesiones leves».

Mientras tanto, el joven permanece fuera de peligro, de acuerdo con la información médica difundida. La investigación judicial buscará determinar dónde y de qué manera se produjo el episodio, además de establecer si hubo otras personas involucradas.