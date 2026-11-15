> San Nicolás: Regatas vuelve a jugar en casa y recibe a Ciclista Juninense por la Liga Argentina

San Nicolás

El equipo nicoleño se presentará este domingo en La Ribera, desde las 20:30, tras conseguir dos victorias en su gira por Entre Ríos.

Club Regatas de San Nicolás volverá a jugar ante su público este domingo cuando reciba a Ciclista Juninense por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto dirigido por Pablo Dastugue llega luego de una exigente gira por Entre Ríos, en la que consiguió dos triunfos en tres presentaciones, y buscará hacerse fuerte nuevamente en La Ribera.

Regatas busca hacerse fuerte en La Ribera El encuentro comenzará a las 20:30 y corresponderá a la séptima presentación del conjunto nicoleño en la temporada 2026/27. El partido, válido por la Conferencia Sur, tendrá como árbitros a José Domínguez y Florencia Benzer.

Regatas llega con un balance positivo después de su recorrido por territorio entrerriano. En esa gira consiguió victorias frente a Tomás de Rocamora, en Concepción del Uruguay, y La Unión, en Colón, mientras que cayó ante Central Entrerriano en Gualeguaychú.

De esta manera, el equipo volvió a mostrar argumentos para competir y buscará trasladar ese rendimiento a su cancha, donde también acumula dos triunfos y una derrota. Las victorias fueron frente a Centenario de Venado Tuerto y Racing Club de Avellaneda, mientras que su único traspié se produjo ante Deportivo Norte de Armstrong.

La posible incorporación de Elías Cave y una baja importante Una de las novedades para el encuentro será la posible presentación del estadounidense Elías Cave, quien llegó el viernes a San Nicolás para incorporarse al plantel. El jugador ocupará temporalmente el lugar de Benjamín Levato, quien sufrió una lesión en su mano derecha y tendrá aproximadamente un mes de recuperación.

La presencia de Cave dependerá de que se complete su habilitación, aunque ya tuvo la posibilidad de entrenarse junto a sus nuevos compañeros y podría estar disponible para el compromiso de esta noche.

La ausencia de Levato representa una baja significativa para Regatas, que pierde a uno de sus principales anotadores. En la última presentación de pretemporada entre ambos equipos, el jugador había sido el máximo goleador del conjunto nicoleño con 21 puntos.

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Durante la gira por Entre Ríos, Ferreyra y Rossi mostraron su mejor versión en lo que va del campeonato, mientras que Walton volvió a sostener una producción regular y destacada. El resto del plantel también realizó aportes importantes en distintos momentos de los encuentros. Acosta, por su parte, todavía no se encuentra en plenitud física por un problema en su mano derecha.

Ciclista llega con buenos resultados como visitante Ciclista Juninense será un rival exigente. El equipo tiene un registro de cuatro victorias y una derrota, y ya consiguió imponerse fuera de casa frente a Gimnasia de La Plata y River Plate. Su única caída en el certamen se produjo recientemente ante Provincial de Rosario, por un amplio 98 a 63.

En el conjunto dirigido por Leandro Genovese se destaca el liderazgo de Alejo Barrales y la capacidad anotadora de Nicolás Henríquez y Lombardi. También aportan alternativas importantes Herrera, Larraza, Williams y Sinigoj. Una de las incógnitas pasa por la presencia de Damián Tintorelli, quien arrastra un desgarro y se perdió los últimos dos compromisos.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde a la pretemporada, cuando Ciclista se impuso en las dos oportunidades: 95 a 91 en Junín y 98 a 82 en San Nicolás. Ahora, Regatas tendrá la posibilidad de cambiar esa historia ante su gente y sumar una nueva victoria en la Conferencia Sur.