San Pedro: un ciclista fue trasladado al hospital tras un choque en la Ruta Provincial 191

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El siniestro vial ocurrió este martes por la mañana, a la altura del kilómetro 12,5, en jurisdicción de San Pedro. El hombre habría sido embestido por un vehículo.

Un hombre mayor de edad debió ser trasladado en ambulancia al Hospital de San Pedro luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial 191. El episodio ocurrió durante la mañana de este martes, a la altura del kilómetro 12,5, y motivó la intervención del personal policial y de los servicios de emergencia.

Un ciclista fue embestido por un vehículo en la Ruta 191 De acuerdo con la información conocida, el hecho se produjo cuando el hombre se desplazaba en bicicleta por la mencionada ruta provincial. Por motivos que todavía no fueron establecidos, habría sido embestido por un vehículo que circulaba por el mismo sector.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones que hicieron necesaria la asistencia médica. Una ambulancia acudió al lugar y posteriormente concretó su traslado al Hospital local, donde quedó bajo atención de los profesionales de salud.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la identidad del hombre ni sobre la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de ser derivado al centro asistencial.

Intervino la Policía de San Pedro tras el siniestro vial Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro se dirigieron hasta el kilómetro 12,5 de la Ruta Provincial 191 para constatar la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Al llegar, los uniformados comprobaron que el ciclista ya había sido trasladado en ambulancia al hospital. Sin embargo, un dato llamó la atención de los investigadores: el vehículo que habría participado del choque no se encontraba en el lugar cuando arribó el personal policial.

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Esta circunstancia forma parte de los elementos que deberán ser analizados para establecer cómo se produjo el episodio y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

La Fiscalía investiga las circunstancias del choque en Ruta 191 Las circunstancias del siniestro permanecen bajo investigación, con intervención de la Fiscalía local, que deberá avanzar en la reconstrucción de la secuencia y reunir los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido.

Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentran la mecánica del impacto, las características del vehículo involucrado y las condiciones en las que circulaba el ciclista al momento del hecho.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud del hombre ni sobre la identificación del conductor del rodado que habría protagonizado el choque.