San Pedro: cuatro títulos sudamericanos para Lorenzo Sosa Velázquez en Chile

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Los representantes de argentinos tuvieron una destacada actuación en Quillón. Lorenzo Sosa Velázquez consiguió cinco preseas y Francesco Ricci sumó tres.

10 de noviembre de 2026 a las 06:44 p. m.

10 de noviembre de 2026 a las 06:44 p. m.

Los palistas del Club Náutico San Pedro Lorenzo Sosa Velázquez y Francesco Ricci tuvieron una actuación sobresaliente en el Campeonato Sudamericano de Velocidad de Canotaje 2026, disputado del 6 al 8 de noviembre en Quillón, Chile. Entre ambos aportaron ocho medallas a la delegación argentina, con cuatro títulos continentales y otros resultados destacados.

Lorenzo Sosa Velázquez fue campeón sudamericano en cuatro pruebas En la categoría Junior, Sosa Velázquez protagonizó una participación de alto nivel al conseguir cuatro medallas de oro y una de plata en las seis pruebas que disputó.

El representante sampedrino se consagró campeón sudamericano en K1 1000 metros, K2 1000 metros y K4 1000 metros. Además, logró otro título en K4 500 metros de la categoría Sub 23, compitiendo junto a deportistas de mayor edad.

Su cosecha se completó con el segundo puesto en K4 Junior sobre 200 metros. También participó en K2 de esa distancia, donde finalizó en la cuarta posición.

Francesco Ricci consiguió tres medallas en Cadetes Por su parte, Francesco Ricci también tuvo una destacada actuación en el certamen continental. El palista del Náutico San Pedro compitió en la categoría Cadetes y consiguió subir al podio en las tres pruebas en las que participó.

Ricci obtuvo dos medallas de plata, en K2 1000 metros y K4 1000 metros, mientras que sumó una presea de bronce en K4 500 metros.

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De esta manera, el joven deportista completó una participación sin precedentes personales en cuanto a resultados dentro de la competencia, aportando tres nuevas medallas al equipo argentino.

Una delegación argentina de 50 deportistas en Chile El Campeonato Sudamericano de Velocidad de Canotaje se desarrolló en la comuna chilena de Quillón y reunió a representantes de Venezuela, Guatemala, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.

La competencia contempló pruebas para las categorías Cadetes, Junior, Senior y Máster. Argentina viajó con una delegación de 50 atletas, convirtiéndose en el representativo visitante más numeroso del torneo.