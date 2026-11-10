San Pedro alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana por la Fiesta de las Colectividades

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La celebración, junto con una amplia agenda de actividades y el buen clima, favoreció la llegada de visitantes. Desde Turismo destacaron la convocatoria y anticiparon alternativas ante una posible crecida del río.

San Pedro tuvo un intenso movimiento turístico durante el último fin de semana y alcanzó un 90 por ciento de ocupación hotelera. La Fiesta de las Colectividades, la realización de distintos eventos y las condiciones meteorológicas favorables fueron los principales factores que impulsaron la llegada de visitantes a la ciudad.

La Fiesta de las Colectividades impulsó el turismo en San Pedro La directora de Turismo de San Pedro, Marcela Cuñer, confirmó el nivel de ocupación y destacó el resultado positivo que tuvo el movimiento turístico durante las últimas jornadas. "Tuvimos un 90% de ocupación, nos vino muy bien este fin de semana", expresó al realizar un balance de la actividad.

La funcionaria explicó que la coincidencia de diferentes propuestas recreativas y culturales permitió generar un escenario favorable para recibir turistas. En ese sentido, señaló que la Fiesta de las Colectividades fue uno de los principales atractivos, acompañada por otros acontecimientos que también convocaron público.

El buen tiempo fue otro elemento determinante. Las condiciones climáticas permitieron desarrollar las actividades al aire libre y favorecieron la permanencia de vecinos y visitantes en los distintos espacios públicos de la ciudad.

Desde el área de Turismo destacaron que este tipo de fines de semana representa una oportunidad importante para el sector hotelero, gastronómico y comercial, debido al impacto que genera la llegada de visitantes en la economía local.

La convocatoria superó las expectativas en el Paseo Público Uno de los puntos de mayor concurrencia fue el Paseo Público, donde se desarrollaron las actividades vinculadas con la Fiesta de las Colectividades. Según relató Cuñer, la cantidad de personas que se acercó durante la última jornada superó las previsiones que tenía la organización.

La directora de Turismo reconoció que inicialmente se había planificado una programación más breve para el cierre del evento, pero la respuesta del público obligó a modificar los horarios y extender las propuestas artísticas.

"Ayer teníamos la grilla más corta, no pensamos que iba a haber tanta gente, pero entre los sampedrinos y los turistas que llegaron al Paseo Público tuvimos que estirar la grilla", explicó.

En ese contexto, destacó la participación de El León Talense, que colaboró para ampliar las alternativas de entretenimiento y permitir que el público pudiera continuar disfrutando de la jornada.

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La convocatoria reflejó el interés que despiertan las propuestas culturales y recreativas en San Pedro, tanto entre los residentes como entre quienes eligen la ciudad para pasar el fin de semana. La combinación de espectáculos, gastronomía y actividades al aire libre volvió a posicionar a los espacios públicos como puntos centrales de encuentro.

Preparan alternativas ante una posible crecida del río Paraná Más allá del balance favorable, desde la Dirección de Turismo también siguen de cerca la evolución del río Paraná y las posibles consecuencias de una eventual crecida sobre los sectores donde funcionan las ferias y los emprendimientos gastronómicos.

Cuñer confirmó que el Municipio ya comenzó a coordinar medidas preventivas con los trabajadores del sector para garantizar la continuidad de las actividades en caso de que el avance del agua obligue a modificar las ubicaciones habituales.

"Sí tenemos previsto qué pasa si es que avanza el agua por la creciente. Ya hablamos con los emprendedores, y la feria podría trasladarse a la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez", explicó.

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La funcionaria también hizo referencia a la situación de los carros gastronómicos que habitualmente se instalan en el Paseo Agenor. En ese caso, señaló que están analizando diferentes alternativas para reubicarlos, entre ellas un sector próximo a la plaza Constitución.

Por último, Cuñer volvió a remarcar la importancia de las condiciones meteorológicas para el desarrollo de las actividades turísticas y recreativas. "Ojalá el tiempo nos acompañe, porque cambia hasta el humor cuando hay buenas condiciones. La verdad es que no podemos prever mucho si llueve", sostuvo.