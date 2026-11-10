San Pedro: Bomberos participan del operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV en Luján

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Región

Cuatro integrantes del cuerpo activo sampedrino viajaron para sumarse al dispositivo especial de prevención y asistencia, que contará con relevos de personal cada doce horas.

El operativo especial de guardia y prevención dispuesto en la ciudad de Luján por la visita del Papa León XIV comenzó este lunes con la participación de bomberos de San Pedro. Los primeros cuatro integrantes del cuerpo activo partieron hacia esa localidad para incorporarse al despliegue de seguridad y asistencia organizado para el acontecimiento.

Bomberos de San Pedro se sumaron al operativo en Luján Los primeros efectivos sampedrinos viajaron este lunes para formar parte del dispositivo especial previsto en el marco de la visita papal. Su tarea se desarrollará de manera conjunta con integrantes de otros cuarteles de la región, que también fueron convocados para colaborar con las tareas de prevención y respuesta ante eventuales emergencias.

La presencia de los bomberos forma parte de un esquema de trabajo coordinado entre distintas dotaciones, con el objetivo de garantizar cobertura operativa durante las actividades previstas en Luján.

Un dispositivo regional de prevención y asistencia El despliegue contempla la participación de personal de diferentes cuerpos de bomberos, que trabajarán de manera articulada para atender las necesidades que puedan surgir durante la concentración de personas y el desarrollo de las actividades vinculadas con la visita del Papa León XIV.

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La convocatoria de efectivos de San Pedro se enmarca en la colaboración regional que requiere un acontecimiento de estas características, tanto por la magnitud de la convocatoria como por las tareas preventivas que demanda.

Relevos cada doce horas para garantizar la cobertura De acuerdo con lo informado por la organización, las dotaciones operativas serán relevadas sistemáticamente cada doce horas. Este mecanismo permitirá sostener la presencia de personal durante todo el desarrollo del operativo, sin interrumpir las tareas de guardia y prevención.