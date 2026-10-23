Obras en Ezeiza: qué vuelos tendrán cambios y cómo afectará a los pasajeros

> Obras en Ezeiza: qué vuelos tendrán cambios y cómo afectará a los pasajeros

País

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza operará con restricciones entre este domingo y el 11 de noviembre por trabajos de reconstrucción de una de sus pistas. Nicolás Aller, de Cubata Viajes Pergamino, explicó qué deben tener en cuenta los pasajeros .

Quienes tengan previsto viajar al exterior durante las próximas semanas deberán prestar especial atención a la información de sus vuelos. Desde este domingo y hasta el 11 de noviembre, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, funcionará con restricciones operativas debido a una serie de obras que afectarán la longitud disponible de una de sus pistas.

La medida no implica el cierre total de la terminal, pero sí obligará a reorganizar los servicios de distintas aerolíneas, especialmente aquellos que utilizan aviones de gran porte para cubrir trayectos de larga distancia. Habrá vuelos que mantendrán sus horarios, otros que incorporarán escalas para cargar combustible y algunos que serán suspendidos temporalmente.

La situación genera consultas entre quienes ya tienen sus pasajes emitidos y entre las agencias de viajes que deben informar a sus clientes sobre las modificaciones. En diálogo con LA OPINIÓN, Nicolás Aller, de Cubata Viajes Pergamino, explicó los alcances de los trabajos, las alternativas que implementarán las compañías y la importancia de verificar cada itinerario antes de salir hacia el aeropuerto.

“Ezeiza no cierra. Reduce las operaciones del 25 de octubre al 11 de noviembre. Durante 18 días, el aeropuerto va a estar operando de manera diferente a lo que lo está haciendo habitualmente”, aclaró Aller, para llevar tranquilidad ante las versiones que circularon sobre una posible interrupción total de la actividad.

Por qué se restringen las operaciones Las obras forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares destinado a rehabilitar la pista secundaria y su intersección con la principal. Se trata de una intervención que permitirá renovar infraestructura aeroportuaria y mejorar las condiciones para el funcionamiento de la terminal.

Ezeiza cuenta con dos pistas: mientras se reconstruye la secundaria, identificada como 17/35, también quedará restringido el uso de parte de la pista principal, la 11/29. Esta última tiene una longitud habitual de 3.300 metros, pero durante el período de trabajos dispondrá de unos 1.850 metros operativos.

Esa reducción es determinante para las aeronaves de mayor tamaño, que necesitan más longitud de pista para realizar determinadas maniobras en condiciones operativas adecuadas.

Aller explicó que las dimensiones de los aviones y las distancias necesarias para aterrizar y despegar son factores centrales para entender por qué algunas compañías podrán mantener sus servicios y otras deberán modificarlos.

“Los que tienen el fuselaje bastante más grande, como los Airbus A350 y este tipo de aviones, son los que, por el tamaño y por la cantidad de pista que necesitan recorrer, no van a poder ingresar a Ezeiza en las condiciones habituales”, señaló.

El cronograma prevé que la longitud completa de la pista principal vuelva a estar habilitada el miércoles 11 de noviembre al mediodía. No obstante, la programación de cada aerolínea dependerá de las decisiones operativas que adopte durante este período.

Nicolás Aller de Cubata Viajes brindó detalles sobre lo sucedido e Ezeiza. — CUBATA VIAJES Qué pasará con las principales aerolíneas Las restricciones no tendrán el mismo impacto en todas las compañías. Algunas mantendrán sus frecuencias, mientras que otras deberán adaptar sus recorridos o cancelar temporalmente determinados servicios.

Aerolíneas Argentinas conservará sin modificaciones sus vuelos a Miami, Cancún, Punta Cana y Aruba. En cambio, los servicios a Madrid y Roma incorporarán escalas técnicas en Río de Janeiro para cargar combustible.

Iberia reducirá sus vuelos diarios a Madrid de tres a dos y modificará los aviones utilizados, con el reemplazo de los Airbus A350 por A330-200. Además, sumará una parada técnica en Montevideo.

Air Europa y Level también incorporarán escalas técnicas en Montevideo para sus vuelos a Madrid y Barcelona, respectivamente. Por su parte, Plus Ultra reducirá sus frecuencias semanales a España, de cinco a dos.

En el caso de las aerolíneas estadounidenses, el impacto será mayor: American Airlines suspenderá temporalmente sus vuelos a Miami, Nueva York y Dallas; Delta dejará de operar sus rutas a Atlanta y Nueva York, y United Airlines suspenderá su conexión diaria con Houston.

También suspenderán temporalmente sus operaciones regulares desde Ezeiza Air France, British Airways, KLM, Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Turkish Airlines, Emirates, Aeroméxico, Air Canada, Ethiopian Airlines y China Eastern. Según la información difundida, estas compañías canalizarán a sus pasajeros mediante acuerdos de código compartido.

En el ámbito regional, LATAM mantendrá sus vuelos con aeronaves Airbus A320, pero suspenderá la ruta Buenos Aires-Miami. Arajet incorporará escalas en Resistencia y Asunción para sus servicios hacia República Dominicana, mientras que Copa Airlines realizará paradas en Rosario y Córdoba antes de continuar hacia Panamá.

En cambio, compañías como JetSMART, Flybondi, Andes, GOL, Sky, Avianca y Boliviana de Aviación mantendrán sus frecuencias, al operar con aeronaves de menor porte, según el detalle publicado por DIB.

Escalas técnicas y cambios de avión Uno de los mecanismos que utilizarán algunas compañías para mantener sus operaciones será incorporar escalas técnicas. Esto permitirá que los aviones realicen paradas intermedias para cargar combustible antes de continuar hacia su destino.

Seguí leyendo San Nicolás BNI llegó a San Nicolás con una red de negocios que reúne a más de 600 miembros en Argentina

Aller explicó que Iberia, por ejemplo, realizará una parada en Montevideo tanto en los vuelos de llegada como en los de regreso. De esa manera, podrá mantener sus servicios con aeronaves de mayor tamaño, aunque con modificaciones en el recorrido habitual. “Van a venir con los aviones grandes, pero van a venir con menor cantidad de combustible, lo que no implica que tengan que utilizar la totalidad de la pista para el aterrizaje”, explicó.

Otra de las situaciones que describió el referente de Cubata Viajes involucra a los pasajeros que regresan de Italia. En esos casos, los servicios de ITA Airways tendrán una modificación en su itinerario: en lugar de llegar directamente a Ezeiza, harán una escala en San Pablo, donde los viajeros cambiarán de avión para continuar el trayecto hacia la Argentina en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas.

Estos cambios no necesariamente significan que un pasajero perderá su viaje, pero sí pueden modificar los horarios, la duración del trayecto y la cantidad de conexiones previstas originalmente. Por eso, quienes tengan reservas durante el período de obras deben consultar las comunicaciones de su aerolínea o de la agencia con la que contrataron el servicio.

Aeroparque también tendrá más movimiento Otro de los aspectos que deberán tenerse en cuenta es el impacto sobre el Aeroparque Jorge Newbery, ya que algunos vuelos que habitualmente operan desde Ezeiza serán trasladados a esa terminal.

Aller advirtió que esta reorganización incrementará el movimiento de aeronaves y pasajeros en Aeroparque, que tendrá que absorber parte de la actividad modificada durante las semanas de trabajo.

“Va a haber algunos vuelos que, en vez de llegar a Ezeiza, van a llegar a Aeroparque, y por eso tendrá un flujo de vuelos mucho más grande y más cargado de lo que viene teniendo últimamente”, señaló.

Según explicó, el incremento también se notará durante las primeras horas de la madrugada, una franja horaria en la que la terminal tendrá un movimiento más constante.

Qué deben tener en cuenta quienes ya compraron sus pasajes Una de las principales inquietudes es qué ocurrirá con las personas que compraron sus pasajes antes de que comenzaran las obras. En ese sentido, Aller indicó que las compañías contaron con anticipación para reorganizar sus operaciones y adecuar sus servicios a las restricciones. Sin embargo, recomendó mantenerse informados y prestar atención a las comunicaciones vinculadas con cada reserva.

Para quienes tengan un viaje programado entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, resulta importante:

- Revisar el estado del vuelo: consultar las notificaciones de la aerolínea y verificar si hubo cambios de horario, escalas o conexiones.

- Confirmar el aeropuerto: comprobar si la salida o la llegada se mantiene en Ezeiza o si fue trasladada a Aeroparque.

- Consultar las escalas: verificar si se incorporó alguna parada técnica o si se modificó el recorrido original.

- Prestar atención a las conexiones: ante un cambio de vuelo o de aeropuerto, revisar los tiempos disponibles entre un servicio y otro.

- Contactar a la agencia de viajes: quienes hayan comprado sus pasajes mediante una agencia pueden recurrir a sus asesores para conocer las modificaciones y recibir orientación.

En caso de que el vuelo forme parte de un itinerario con conexiones internacionales, es importante confirmar que los cambios no afecten los tramos siguientes. Las condiciones pueden variar según la aerolínea, la tarifa contratada y la forma en que se hayan emitido los pasajes.

Obras necesarias para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo Más allá de las complicaciones que pueden generar durante estas semanas, Aller consideró que los trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura aeroportuaria y acompañar el crecimiento de la actividad.

“Son para mejorar, porque hoy la verdad es que tenemos un tráfico aéreo bastante importante, que va a ir, creo que también con el paso del tiempo, creciendo en frecuencias y en aerolíneas que esperamos que se sigan sumando”, sostuvo.