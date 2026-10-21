> Megasesión en Diputados: debate por la Ley de Tierras, negociación contrarreloj por Discapacidad y una jornada que puede durar 18 horas

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La Cámara baja trata el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles una sesión especial convocada por La Libertad Avanza con un temario amplio que incluye la Ley de Tierras, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate arrancó con 132 legisladores presentes y podría extenderse más de 18 horas, hasta la madrugada del jueves.

El oficialismo busca imponer la agenda del Ejecutivo, aunque para lograrlo debe hacer concesiones a sus aliados. La sesión llega una semana después de que la oposición no consiguiera quórum para derogar el DNU 70/2023, y en esta oportunidad la llave vuelve a estar en manos de los bloques que responden a los gobernadores.

Qué se debate: la Ley de Tierras dentro de un proyecto más amplio El punto de partida es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado el 6 de agosto y fue modificado durante su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde logró dictamen de mayoría la semana pasada.

La novedad política es el capítulo que La Libertad Avanza le incorporó: deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituye la ley de 2011 que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese tramo había sido rechazado en el Senado y el Gobierno busca ahora reinstalarlo en Diputados, en un giro respecto de su posición original. De aprobarse, el proyecto debe volver a la Cámara alta.

Según trascendió, para asegurar los votos del PRO, la UCR y las bancadas provinciales, el Ejecutivo aceptó restituir esa norma y revisar los alcances del ajuste previsto en materia de discapacidad. El presidente de la Cámara, Martín Menem, les habría asegurado a los legisladores aliados que las iniciativas aprobadas contarán con el respaldo de la Casa Rosada y que no habrá veto presidencial.

En la oposición conviven dos posturas: una desconfía del viraje oficialista y de un eventual veto, mientras que otra analiza votar únicamente el capítulo de Tierras, para conseguir una mayoría amplia que deje la restitución blindada al llegar al Senado, sin avalar el resto del articulado.

El respaldo oficialista El diputado libertario Santiago Santurio defendió el proyecto desde el recinto y puso el eje en las garantías patrimoniales. “Cuando se habla de expropiaciones, el Estado no puede tomar un bien que no le corresponde, de manera caprichosa”, sostuvo, y agregó que “tiene que ser política de Estado respetar la propiedad privada de todos los argentinos”.

En la misma línea, vinculó esa definición con el clima de inversiones: “Cuando en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir ni habitar este suelo. Ahora que se respetan los derechos de propiedad, el mundo nos empieza a ver distinto”.

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Las críticas de la oposición El diputado radical de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó los cambios de posición del oficialismo y anticipó que no acompañará la iniciativa. “El Gobierno no para de dar vueltas, se ha convertido en un lavarropas que va y que viene”, afirmó. Y agregó: “Ahora también está el efecto centrifugado, porque aparece la costra política y hace el trabajo sucio y dice volvamos a la ley de Cristina Kirchner”, en referencia a la reposición de los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Desde Unión por la Patria, el chaqueño Aldo Leiva apuntó contra los legisladores oficialistas con un cuestionamiento amplio: “Todos los días violan los derechos de los discapacitados, de los jubilados, el federalismo, las leyes del Congreso para garantizar el financiamiento universitario, violan los derechos de nuestros niños a recibir una alimentación y educación acorde, los acuerdos internacionales, el respeto a nuestros hermanos latinoamericanos cuando el Presidente se involucra en una elección en el país hermano Brasil, principal socio comercial que tenemos”, enumeró.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman centró su objeción en el mecanismo de desalojos que contempla el proyecto, al que definió como “una ley para atacar conquistas sociales”. Para graficarlo, recurrió a un caso reciente ocurrido en España: “El desalojo de Maricarmen que provocó ese enorme levantamiento en Madrid y otras ciudades de España se produce a partir de un desalojo, porque pulpos inmobiliarios van concentrando cada vez más la propiedad en las ciudades y produciendo el desalojo de las familias y las jubiladas de 87 años como Maricarmen, que producto de ese desahucio, murió”. Y cerró: “En el sistema por el que nosotros peleamos, jamás se desalojaría Guernica para hacer un country”.

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Discapacidad, morosidad y la sospecha por el orden del temario Más allá de la Ley de Tierras, el oficialismo negocia contrarreloj los consensos para el proyecto de discapacidad, que contempla la prórroga de la emergencia nacional en la materia hasta el 31 de diciembre de 2027. A diferencia del capítulo de propiedad privada, donde los libertarios confían en reunir los votos, en este punto el resultado aparece más abierto.