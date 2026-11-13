> Ramallo: más de 300 jóvenes participaron de una charla sobre consumos problemáticos

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El médico toxicólogo Carlos Damin encabezó dos encuentros en el Centro Universitario y puso el foco en la prevención, el rol de las familias y la importancia de construir hábitos saludables desde el hogar.

Más de 300 jóvenes de distintas escuelas de Ramallo participaron este jueves de una jornada de prevención sobre consumos problemáticos, encabezada por el reconocido médico toxicólogo Carlos Damin. La actividad incluyó también un encuentro con adultos, en el que el especialista hizo hincapié en la responsabilidad familiar frente a esta problemática.

Carlos Damin y la importancia del rol de los adultos en la prevención Durante la mañana, Damin dialogó con estudiantes de tercer año de establecimientos educativos del distrito. En ese espacio compartió herramientas y pautas de cuidado para que los adolescentes puedan desenvolverse frente a situaciones de consumo, sin dejar de lado la importancia de disfrutar de esta etapa de la vida de manera saludable.

Por la tarde, la convocatoria estuvo dirigida a los adultos y permitió profundizar sobre el papel de las familias en la prevención. Allí, el especialista planteó que buena parte del trabajo debe comenzar en los hogares y que los comportamientos de los mayores tienen una influencia directa sobre las conductas de las nuevas generaciones.

"Los chicos copian lo que ven en casa. Cuando están solos hacen exactamente lo que hacemos los adultos, porque es el modelo que tienen", sostuvo.

En ese sentido, mencionó que la naturalización del consumo de alcohol, la automedicación y la falta de actividad física son algunas de las conductas que pueden reproducirse entre los más jóvenes. Para Damin, los adultos tienen una oportunidad concreta de generar cambios a partir de sus propias decisiones cotidianas.

"Con los chicos podemos darles algunas herramientas, algunas pautas de cuidado, para que cuando salgan se cuiden y que se diviertan, porque un adolescente tiene que divertirse. Pero yo prefiero trabajar con los adultos porque son los adultos los que creo que pueden generar el cambio", explicó.

Alcohol, tabaco y psicofármacos: los riesgos de los consumos naturalizados Uno de los ejes centrales de la exposición fue la necesidad de ampliar la mirada sobre las sustancias que generan consumos problemáticos. El toxicólogo advirtió que la preocupación social suele concentrarse en las drogas ilegales, mientras que muchas veces se minimizan los riesgos del alcohol, el tabaco y los medicamentos.

"Se nos enferman y mueren muchas más personas por sustancias legales que por sustancias ilegales", señaló. También cuestionó la naturalización de la automedicación y el uso de tranquilizantes sin controles profesionales.

En relación con el alcohol, presentó estadísticas para dimensionar la situación entre los adolescentes. Según una encuesta nacional de 2016, el 54,4% de los chicos de entre 12 y 17 años había consumido bebidas alcohólicas. Además, mencionó un relevamiento realizado en 2025 en escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires, que ubicó ese porcentaje en el 75%.

"Es para preocuparnos, porque nosotros los adultos nos estamos mirando para otro lado. Definitivamente", expresó.

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Damin también recordó que el cerebro continúa su desarrollo hasta aproximadamente los 21 años y advirtió sobre las consecuencias que puede tener el consumo de alcohol durante la adolescencia. A su vez, llamó a diferenciar el uso medicinal del cannabis de su consumo recreativo y a evitar la subestimación de sus posibles efectos.

La prevención empieza en casa y requiere acompañamiento Al referirse a las estrategias para enfrentar los consumos problemáticos, el especialista manifestó su coincidencia con el enfoque de reducción de daños. Según explicó, el objetivo debe ser generar conciencia para que los jóvenes puedan tomar decisiones responsables y elegir no consumir, en lugar de limitar las acciones a intentar eliminar la disponibilidad de sustancias.

"Tenemos que volver a tener el cuidado de la salud como un valor a proteger. Si en casa es importante cuidarnos, nuestros chicos van a aprender a cuidarse", sostuvo.

Como ejemplos, mencionó el uso del cinturón de seguridad, la decisión de no conducir después de beber alcohol, la práctica de actividad física, la alimentación y el descanso. Para Damin, son conductas que los adultos deben incorporar y transmitir a través del ejemplo.

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Durante el encuentro también compartió experiencias de sus 35 años de trabajo con personas que atraviesan consumos problemáticos. En ese marco, destacó que no todos los pacientes consiguen abandonar completamente el consumo, pero eso no impide que puedan reconstruir sus proyectos de vida y mejorar su situación.

"Uno lo que no puede dejar nunca de hacer es de acompañarlo", afirmó, al relatar el caso de una persona a la que acompañó durante tres décadas y que logró terminar el secundario, estudiar Derecho y desarrollar una carrera profesional.

Finalmente, remarcó que los consumos problemáticos deben ser abordados como una cuestión sanitaria y no exclusivamente desde la seguridad. "El consumo de sustancias no es un problema de la policía, es un problema de salud. La gente se enferma por la sustancia, no hay que meterla presa", concluyó.